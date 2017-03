Nổ lớn ở công viên, 3 người chết, 24 người bị thương

Theo báo cáo cho biết, vụ nổ xảy ra vào tối thứ Hai (20-7), do một nghi can tên Xie Xingtang 33 tuổi, một người dân thất nghiệp gây nên. Tuy nhiên Tân Hoa Xã không đề cập đến lý do của vụ tấn công.





Vụ nổ đã khiến 3 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương (ảnh minh họa)

Hình ảnh đăng trên Sina Weibo cho thấy cảnh sát đang bao vây quanh hiện trường nơi có rất nhiều mảnh vỡ. Một số người bị chảy máu với những vết thương khá nghiêm trọng.

Tân Hoa Xã cho biết có tổng cộng 3 người chết, bao gồm kẻ tấn công và 24 người khác bị thương. Hiện cảnh sát đang điều tra để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc trên.