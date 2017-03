Nổ mỏ than ở Mexico

11 thợ mỏ còn mất tích. Vụ nổ xảy ra ở độ sâu 60 m, lớn đến nỗi một cậu bé đứng ngoài mỏ bị thương nặng. Công tác cứu hộ chậm trễ do khí methane dưới mỏ cao gấp ba lần mức an toàn. Mỏ than mới hoạt động 20 ngày. Tổng thống Felipe Calderon tuyên bố quyết cứu các nạn nhân. Bộ Lao động Mexico đã kêu gọi Chile giúp đỡ. Năm 2010, 33 thợ mỏ Chile mắc kẹt 69 ngày dưới mỏ than đã được cứu sống.

ĐÌNH PHONG (Theo CNN, AFP)