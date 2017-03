Nổ mỏ than ở New Zealand, 36 người mất tích

Ban giám đốc Công ty Mỏ than Sông Pike cho biết 36 thợ mỏ mất tích, hai thợ mỏ sống sót. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp hầm mỏ Gerry Browlee cho biết chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực để giải cứu các thợ mỏ. Công ty mỏ than Sông Pike là công ty liên doanh giữa Công ty Dầu khí New Zealand và hai công ty Ấn Độ Gujarat NRE Coke và Saurashtra Fuels Private Ltd.

Khu vực bờ tây bang South Island được xem như trung tâm ngành công nghiệp khai thác mỏ của New Zealand. Tại đây đã từng xảy ra vụ nổ hầm mỏ tồi tệ nhất vào năm 1896 với 65 công nhân mỏ Brunner thiệt mạng. Khu vực mỏ xảy ra nổ ngày 19-11 ở đối diện rặng núi Paparoa, nơi từng xảy ra vụ nổ ở mỏ Strongman làm 19 người chết năm 1967. Hiện nay mỏ đã bị đóng cửa. Mỏ Sông Pike từng xảy ra sự cố sập hầm thông gió trước khi đi vào hoạt động hồi cuối năm ngoái.

ĐỨC LONG (Theo New Zealand Herald, CNN, Reuters, AFP)