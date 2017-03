Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 26 người chết

Đó là do ban quản lý mỏ than đã tự ý tổ chức xuống mỏ khai thác.

Mỏ than Cự Nguyên đang trong quá trình cải tổ, sáp nhập các mỏ than tại tỉnh Hà Nam và được giao cho Tập đoàn than Nghĩa Mã quản lý. Khi xảy ra tai nạn, mỏ than đang trong thời gian ngừng sản xuất để hoàn thành chuyển giao tài sản và kiểm tra các nguy cơ mất an toàn sản xuất. Tuy nhiên, khi giám đốc mỏ đi công tác, mỏ than đã tự ý đưa công nhân xuống mỏ làm việc.

Lúc tai nạn xảy ra có tổng cộng 46 công nhân dưới mỏ. 20 người thoát lên mặt đất an toàn, 26 người còn lại thiệt mạng (ảnh). Sau đó, người chịu trách nhiệm chính của mỏ than bỏ trốn, nhân viên quản lý còn lại đã cố ý khai man số người chết và lén lút chuyển thi thể các nạn nhân đi nơi khác, gây khó khăn cho công tác kiểm tra và cứu hộ.

HOÀNG HẠNH