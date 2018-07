Nổ nhà máy hóa chất Trung Quốc, 19 người chết

Ít nhất 19 người đã chết và 12 người đang nguy kịch khi nhà máy hóa chất Yibin Hengda Technology tại một khu công nghiệp ở TP Nghi Tân, đông nam tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) phát nổ tối qua 12-7, Tân Hoa xã cho biết.



Vụ nổ xảy ra vào lúc 6 giờ 30 tối (giờ địa phương). Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nguyên nhân đang được điều tra.



Nhà máy hóa chất Yibin Hengda Technology phát nổ làm 19 người chết, 12 người bị thương. Ảnh: CGTN



Từ hình ảnh trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy quy mô vụ nổ rất lớn với lửa và khói bốc cao trên nhà máy.

Năm 2015 từng xảy ra một vụ nổ một nhà kho của một nhà máy hóa chất ở TP cảng Thiên Tân khiến 165 người chết. Năm 2017 một nhà máy hóa dầu ở tỉnh Sơn Đông phát nổ khiến 8 người chết và 9 người bị thương.



Hình ảnh nhà máy hóa chất Yibin Hengda Technology phát nổ trên mạng TWITTER



Sau nhiều sự cố tai nạn lao động nghiêm trọng ở các mỏ than và các nhà máy hóa chất, Trung Quốc thời gian qua đã thực hiện nhiều biện pháp để cải thiện an toàn lao động công nghiệp, đã tăng cường kiểm tra kỷ luật an toàn lao động.