Nổ nhà máy phân bón, báo động xe gài bom, thư có chất độc ricin, cơ quan nhà nước sơ tán, nghi can bị bắt giữ: Nước Mỹ đang sống trong tâm trạng hoảng loạn sau hai vụ đánh bom trong cuộc chạy đua marathon Boston hôm 15-4 (giờ địa phương). Nhà máy thành bình địa 7 giờ 50 tối 17-4 (giờ địa phương), một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy phân bón thuộc Công ty phân bón West ở TP West (bang Texas của Mỹ) khi nhân viên cứu hỏa dập tắt đám cháy trong nhà máy. Hãng tin AP ghi nhận vụ nổ làm bùng lên quả cầu lửa và phát nổ lớn đến nỗi người dân ở cách đó 70 km cũng nghe thấy. Cửa sổ nhiều nhà dân cách hiện trường hơn 1,5 km vỡ tung. Thị trưởng TP West Tommy Muska cho biết vụ nổ chẳng khác gì vụ nổ bom nguyên tử với quầng lửa hình nấm. Cảnh sát trưởng hạt McLennan Parnell McNamara mô tả hiện trường như bãi chiến trường đầy đống đổ nát. Nhà máy phân bón chỉ còn là đống đổ nát. Nhiều nhà cửa và cửa hàng gần đó bị san bằng. Sở An toàn công cộng bang Texas cho biết sức công phá của vụ nổ tương tự vụ đánh bom tòa nhà liên bang ở TP Oaklahoma City năm 1995. TP West chìm trong màn khói đặc hơn hai tiếng sau vụ nổ. Nhà máy phân bón ở bang Texas cháy như quả cầu lửa. Ảnh: AP Từ xa nhìn thấy khói bốc lên từ đám cháy nhà máy phân bón. Ảnh: TWITTER Vẫn chưa rõ vụ nổ xảy ra do tai nạn hay do tấn công khủng bố. Báo chí Mỹ lưu ý một số vấn đề trùng hợp như sau: ● Vụ nổ nhà máy phân bón xảy ra chỉ cách TP Waco vài km. Tại Waco ngày 19-4-1993, sau hơn 50 ngày bao vây, FBI đã tấn công giáo phái cực đoan của giáo chủ David Koresh. 78 người thiệt mạng. ● Hai năm sau, ngày 19-4-1995, tên cực hữu Timothy McVeigh đánh bom một tòa nhà liên bang ở Oklahoma City. 168 người chết. Động cơ đánh bom nhằm báo thù cho vụ ở Waco hai năm trước. ● Chất nổ Timothy McVeigh sử dụng có nguồn gốc từ hợp chất ammonium nitrate. Cách thức phát nổ ở nhà máy phân bón và ở Oklahoma City giống nhau. Đầu tiên là cháy nhỏ, sau đó nước tiếp xúc với khí amoniac và phát nổ. KC = Kevin Curtis Trong khi đó, đài truyền hình CNN ngày 18-4 đưa tin FBI thông báo đã bắt giữ nghi can Paul Kevin Curtis, 45 tuổi tại nhà riêng ở Corinth (bang Mississippi) vì tình nghi đã gửi ba bức thư có chứa chất độc ricin dạng hạt qua đường bưu điện cho Tổng thống Obama, nghị sĩ Thượng viện Roger Wicker và một viên chức tư pháp bang Mississippi. Ba phong bì đóng mộc bưu cục Memphis (bang Tennessee) ghi ngày gửi là ngày 8-4. Thư được phát hiện trong hai ngày 16 và 17-4. Thư ghi dòng chữ khá khó hiểu: “Nhìn nỗi đau và đừng tố cáo mà phải biết góp sức vào”; “Tôi là KC và tôi gửi thông điệp này”. Từ chữ viết tắt KC, FBI đã lần ra Kevin Curtis. Kevin Curtis là người ái mộ ca sĩ huyền thoại Elvis Presley. Năm 2007, y viết blog chửi bới nhiều cuộc thi bắt chước ngoại hình như Elvis Presley là trò lừa đảo, giám khảo và khách mời ăn tiền lót tay. Cuối blog y viết câu: “Tôi là Kevin Curtis và tôi gửi thông điệp này”. Tâm trạng hoang mang Ricin là chất độc chiết xuất từ hạt thầu dầu. Qua đường ăn uống, ricin có thể gây tiêu chảy, nôn mửa, mất nước, sốc dẫn đến tử vong. Qua đường hít, ricin còn độc hơn, sẽ gây phù phổi xuất huyết. FBI cho biết không tìm thấy mối liên hệ giữa vụ thư có chất độc ricin với vụ đánh bom ở Boston. Tuy nhiên, trong vụ này cũng có điều trùng hợp. Một tuần sau vụ tấn công khủng bố nước Mỹ ngày 11-9-2001, văn phòng Quốc hội Mỹ đã nhận được nhiều bức thư có trực khuẩn gây bệnh than. Năm người tử vong, trong đó có hai viên chức chính phủ. Tháng 11-2003, Nhà Trắng và Bộ Giao thông Mỹ từng nhận được thư có chất độc ricin. Thư đòi thay đổi lịch làm việc của tài xế xe tải đường trường. Năm sau, thư có chất độc ricin được gửi cho nghị sĩ Bill Frist, thủ lĩnh phe đa số Cộng hòa ở Thượng viện. 16 nhân viên phải đi giải nhiễm. Hiện thời công tác bảo vệ an ninh đã được củng cố trong bối cảnh Quốc hội Mỹ thảo luận về công tác kiểm soát vũ khí. Ngày 17-4 (giờ địa phương), một số văn phòng Quốc hội đã phải sơ tán trong hơn 1 tiếng. Một người đàn ông xuất hiện trong khu vực có đeo ba lô với nhiều phong bì dán kín. Nhân viên an ninh thẩm vấn nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Trong ngày 17-4 tại New York, các vụ báo động về các gói đồ bị tình nghi gia tăng. Tại TP Oklahoma City (bang Oklahoma), tòa thị chính sơ tán một lúc vì tin báo có xe gài bom. Ngày 18-4, hàng rào an ninh đã được thiếp lập quanh lãnh sự quán Mỹ ở Strasbourg. Đội phá mìn đến để kiểm tra một gói đồ khả nghi. Thực ra đó chỉ là một bình gas để ở chân cầu Kennedy cách lãnh sự quán vài mét. Cùng ngày, Quốc hội Na Uy cũng phải sơ tán sau khi… xảy ra chập điện nhỏ. Tại sao phân bón có thể phát nổ? Hợp chất ammonium nitrate là chất rắn dạng bột thường dùng làm phân bón. Khi nhiệt độ vượt quá 200°C, ammonium nitrate sẽ phân hủy. Nếu độ tinh chất không cao, ammonium nitrate có thể phân hủy ở nhiệt độ thấp hơn. Lúc quá trình phân hủy bắt đầu, phản ứng hóa học sẽ phát sinh làm thay đổi áp suất đột ngột tạo ra lượng khí gas lớn. Sóng xung kích phát sinh do hiện tượng thay đổi áp suất đột ngột sẽ dẫn đến phát nổ. DẠ THẢO - LÊ LINH