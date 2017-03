Nổ súng bên ngoài Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ

Chiếc xe màu đen của nghi phạm bị cảnh sát bao vây.



Nhân viên cứu nạn đứng cạnh chiếc xe cảnh sát bị bẹp dúm vì bị xe của người phụ nữ đâm vào.



Mọi người vội vàng sơ tán khỏi hiện trường.





Các cảnh sát mang vũ khí hạng nặng tại hiện trường vụ nổ súng.



Ô viền đỏ là nơi xảy ra vụ nổ súng.





Theo Vũ Anh-An Bình

(Dân Trí)



Vụ rượt đuổi của cảnh sát đã kết thúc bằng màn nổ súng nhằm vào một phụ nữ cố tình lái xe ô tô chở theo trẻ em vượt hàng rào bảo vệ.Vụ việc xảy ra ngay bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ khi các nghị sĩ đang họp bàn tìm cách đưa chính phủ liên bang hoạt động trở lại sau hơn 2 ngày đóng cửa.Cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa toàn bộ khu vực và cả hai viện của Quốc hội Mỹ phải tạm ngừng hoạt động.Vụ việc bắt đầu lúc 14h12 giờ địa phương khi một nghi phạm đi chiếc xe ô tô màu đen cố gắng vượt qua hàng rào chắn tại vòng ngoài bảo vệ của Nhà Trắng.Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết một chiếc ô tô màu đen mang biển số bang Connecticut lao nhanh về phía đường dẫn tới Nhà Trắng. Sau khi không thể vượt qua hàng rào bảo vệ thứ hai, chiếc ô tô đã quay đầu, hất tung một sĩ quan mật vụ (SS) lên nắp ca-pô và bỏ chạy.Các xe ô tô của cảnh sát và mật vụ Mỹ ngay lập tức truy đuổi chiếc xe về phía tòa nhà Quốc hội.Mặc dù bị chặn lại và bao vây, song lái xe vẫn cố tình bỏ chạy khiến một sĩ quan phải nổ súng làm người phụ nữ chết ngay tại chỗ. Theo các nhân chứng, khoảng 6 tiếng súng đã vang lên gần trụ sở thứ ba của Thượng viện Mỹ (Hart Senate Office Building) nằm giữa Phố số 2 với Đại lộ Constitution, chỉ cách Tòa án Tối cao vài tòa nhà và mùi thuốc súng nồng nặc tại khu vực xảy ra vụ việc.Hiện chưa rõ người phụ nữ này có mang theo súng hay không nhưng không thấy bắn trả.Cảnh sát trưởng Cathy Lanier cho biết cả cảnh sát đồi Capitol và các nhân viên mật vụ đều bắn vào chiếc xe theo 2 hướng khác nhau trong vụ việc."Nghi phạm đã bị trúng đạn... và được xác nhận đã chết", bà Lanier nói.Một em bé 1 tuổi đã được tìm thấy trong xe của người phụ nữ khi nó gặp nạn. Em bé được chuyển tới bệnh viện và hiện đang được bảo vệ.Cảnh sát mô tả đây là vụ việc đơn lẻ và không có dấu hiệu khủng bố, đồng thời cho biết một sĩ quan của lực lượng này đã bị thương nhẹ khi xảy ra vụ va chạm. Tới 2 giờ sáng nay, lệnh phong tỏa an ninh đã được dỡ bỏ."Tôi tin rằng đây không phải một vụ tai nạn", bà Lanier nói, cho biết thêm rằng nghi phạm đã cố gắng vượt qua nhiều hàng rào an ninh quanh các tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt."Chúng tôi nghe thấy các tiếng súng, 3, 4 và 5 tiếng súng", thượng nghị sĩ Sherrod Brown cho hay. Khi xảy ra vụ việc, ông Brown ở bên ngoài tòa nhà và đã được yêu cầu trú ẩn đằng sau một chiếc ô tô.Vụ nổ súng xảy ra chỉ hơn 2 tuần sau vụ xả súng kinh hoàng tại một căn cứ hải quân cũng tại Washington khiến 13 người thiệt mạng, trong đó có cả hung thủ.Lực lượng cảnh sát Mỹ tại khu vực Capitol cho biết họ vẫn tiếp tục làm việc mà không được trả lương do chính phủ liên bang ngừng hoạt động.