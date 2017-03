Nổ súng giữa quảng trường Thời đại New York

Vụ nổ súng xảy ra trưa 10-12 ở khu vực trung tâm Quảng trường Thời đại. Raymond Martinez, 25 tuổi và anh trai khi đó đang lừa bán cho khách du lịch những chiếc đĩa DVD với giá 10USD/chiếc thì bị trung sĩ cảnh sát Christopher Newsom phát hiện và tiếp cận kiểm tra giấy phép kinh doanh. Martinez lập tức bỏ chạy về phía khách sạn Marriot Marquiz và rút khẩu súng máy Mac-10 có nạp sẵn 30 viên đạn bắn hai phát về phía viên cảnh sát đang đuổi theo sát nút.

Trung sĩ Newsom đã bắn trả khiến Martinez gục tại chỗ và tử vong khi đưa vào bệnh viện cấp cứu. May mắn đã không có người dân nào bị thương do đạn lạc. Theo Giám đốc Sở Cảnh sát New York Raymond Kelly, trung sĩ Newsom có vẻ như đã hành động trong phạm vi cho phép, tuy vậy vì có nhiều ý kiến trái chiều nên hiện vụ việc vẫn đang được điều tra thêm.

Theo GIA VINH (ANTĐ/Chinanews)