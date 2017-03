Nội bộ IS 'lục đục vì chiến binh ngoại quốc'

Rạn nứt giữa các chiến binh Chechnya và Uzbek trong IS gần đây dẫn đến các cuộc đụng độ giữa hai bên, Bari Abdellatif, một cư dân ở al-Bab, Syria đã chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Ít nhất hai thành viên cấp cao đã bị giết vì xung đột nội bộ.

IS chịu thất bại lớn nhất tại Kobani, Syria, khi nhóm cực đoan hồi tháng một phải rút khỏi thị trấn này với hơn 1.000 chiến binh bị giết, nhiều vũ khí hạng nặng và xe bị phá hủy. Bộ binh người Kurd trước đó chiến đấu với IS trong 5 tháng và các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu làm 70% thị trấn chìm trong đống đổ nát, hàng chục nghìn cư dân chạy trốn qua biên giới đến Thổ Nhĩ Kỳ. Từ sau khi mất Kobani, dấu hiệu rạn nứt trong nội bộ IS hiện lên rõ nét.



Chiến binh IS diễu hành trên đường phố Syria. Ảnh: NYdailynews

"Cuộc chiến kéo dài tại Kobani gây ra rất nhiều căng thẳng. Các chiến binh cáo buộc nhau phản bội và cuối cùng quay ra tấn công nhau", Abdellatif nói.

Một nhà hoạt động tại Raqqa, thành trì của IS tại Syria, cho biết chiến binh ngoại quốc cãi cọ về các vấn đề hành chính và tài chính. Một số người bị giết vì nghi ngờ làm gián điệp hoặc cố gắng đào thoát.

"IS cố gắng chứng tỏ nhóm là một tập thể đoàn kết, nhưng có nhiều 'bụi bẩn' dưới vỏ bọc đó", nhà hoạt động giấu tên nói.

Nhóm cực đoan hồi đầu tháng phế truất một quan chức tôn giáo ở tỉnh Aleppo và bắt ông ta phải hầu tòa, sau khi ông này phản đối việc thiêu sống phi công người Jordan, Nhóm Giám sát Nhân quyền Syria cho biết.

"IS hiện bắt đầu phải vật lộn để giữ lực lượng của chính nhóm đoàn kết", Lina Khatib, Giám đốc Trung tâm Trung Đông Carnegie ở Beirut nói.

Nhóm truyền thông chống IS có tên gọi Raqqa bị giết chết trong im lặng (RBSS) cho biết, các phần tử cực đoan buộc dân thường phải hiến máu sau khi hàng chục chiến binh bị thương nặng. RBSS cũng đưa tin rằng IS gần đây áp đặt một lệnh giới nghiêm và đặt rào chắn vào ban đêm để ngăn chặn các thành viên đào ngũ cố gắng chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy chiến binh từ khắp nơi trên thế giới gia nhập IS, ngày càng có nhiều tân binh vỡ mộng đã rời nhóm hoặc cố gắng bỏ đi khi thấy cuộc sống bạo lực hơn họ nghĩ. Nhóm quan sát cho biết, IS giết chết hơn 120 thành viên trong 6 tháng qua, hầu hết trong số đó là chiến binh ngoại quốc mong muốn trở về nhà.

"Khi chúng ta lắp ráp những mảnh ghép nhỏ lại với nhau, có thể thấy rất rõ ràng rằng IS đang có vấn đề. Tôi tin rằng nội bộ nhóm đang lục đục", Scott Stewart, Phó chủ nhiệm phân tích chiến thuật tại công ty tình báo và tư vấn toàn cầu Stratfor nhận định.

Tuy nhiên, Faysal Itani, một thành viên thường trú tại Hội đồng Đại Tây Dương cho biết, IS đang gặp khó trong việc chiếm đóng thêm lãnh thổ, nhưng nhóm cực đoan vẫn chưa phải đối mặt với bất kỳ thách thức lớn nào tại các thành trì. "IS tiếp tục nhận được hỗ trợ giữa từ các bộ tộc địa phương, và thu hút thêm chiến binh từ các phiến quân khác", ông nói.

Theo Phương Vũ (VNExpress)