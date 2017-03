Nơi 'quá cảnh' mới để IS tuyển quân

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Oriental Press Group trụ sở tại Hong Kong, chuyên gia chống khủng bố Yang Nu thuộc đại học Lanzhou, tây bắc tỉnh Gansu, Trung Quốc cho hay Hong Kong có thể là mục tiêu mà IS nhắm tới bởi đây là khu vực có nhiều người Hồi Giáo, nhiều người trong số đó làm nghề giúp việc nhà.



Hong Kong còn là điểm đến thuận lợi cho những người từ Indonesia, Philippines và Malaysia, các quốc gia có số người theo Đạo Hồi có lượng đáng kể và các mối đe dọa xâm nhập từ chiến binh IS, ông cho biết thêm.

Ông Yang cũng đặc biệt lưu ý rằng Hong Kong và Thổ Nhĩ Kỳ có thỏa thuận miễn visa, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho cư dân đến khu vực Trung Đông. Và cũng sẽ rất khó kiểm soát và giám sát những ai muốn trở về Hong Kong sau khi được IS huấn luyện và tham gia chiến đấu.

Những nhận định của ông Yang xuất hiện sau những tin tức về việc các thành viên IS rải truyền đơn tuyển người giúp việc Indonesia và tổ chức họp mặt ở nơi công cộng ở Hong Kong vào tháng trước. Một trong những địa điểm này là công viên Kowloon ở Tsim Shai Tsui, nơi những bức ảnh về các phụ nữ thánh chiến đeo khăn che mặt đen, cầm cờ IS được phát khắp nơi.

Tờ The Oriental Press Group cũng chỉ ra một bức ảnh về bốn phụ nữ bịt mặt cầm cờ IS mới được đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội. Bốn phụ nữ này được cho là tổ chức họp mặt hồi tháng 10-2014 ở một câu lạc bộ giải trí ở quận Yuen Long của New Territories.

Một nhân viên của câu lạc bộ cho hay một nhóm người giúp việc ở Indonesia đã đến đến đây hồi tháng 10 năm ngoái rồi tụ tập ở bãi cỏ phía sau sân bóng chuyền. Họ ăn vận thường phục khi đến đây nhưng sau đó lại thay đồ truyền thống burqas của đạo Hồi, nhưng không xác nhận được họ có cầm cờ IS hay không.



Bốn phụ nữ mặc đồ đen cầm cờ IS được cho là họp mặc ở câu lạc bộ giải trí ở New Territories của Hồng Kông (Nguồn: Want China Times)

Có nhiều bản báo cáo cho biết một học sinh Indonesia bị tình nghi hỗ trợ IS gần đây đã bị nhà chức trách Hong Kong “cấm cửa”. Một nguồn tin từ chính quyền Hong Kong cho hay sau khi hai tu sĩ đạo Hồi tuyên bố họ là thầy phủ thủy và có mối liên hệ với tổ chức khủng bố thì đã bị chính quyền cấm nhập cảnh.

Một bản báo cáo khác cũng tuyên bố một đàn ông người Indonesia cùng người vợ mang thai 25 tuổi bị tình nghi rời khỏi Hong Kong để gia nhập IS ở vùng Trung Đông. Cặp vợ chồng này đã vay mượn tiền từ bạn bè và hứa rằng khi đến gặp IS ở Syria sẽ trả tiền.

Nhiều nguồn tin cho hay cô vợ này là thành viên của một cộng động Hồi Giáo nhỏ ở Hong Kong có khuynh hướng cực đoan.

Phát ngôn viên cảnh sát Hong Kong cho hay hiện tại không có thông tin tình báo đặc biệt nào cho thấy Hong Kong là mục tiêu của quân khủng bố, nhưng nhà chức trách sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ chống khủng bố.

Tờ The Oriental Press Group tuyên bố IS có thể đã xâm nhập các trường đại học ở Bắc Kinh, vùng Tây An và Quảng Châu. Các bản báo cáo cũng cho hay tổ chức khủng bố IS cũng đã nhắm vào các sinh viên đạo Hồi Duy Ngô Nhĩ ở các thành phố trên. Sau khi được “giác ngộ”, những sinh viên này sẽ quá cảnh ở các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia và Thái Lan trước khi được đưa tới Syria và Iraq để tham gia chiến đấu cho đế chế hồi giáo tự xưng caliphate.