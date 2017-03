NSA giám sát 38 mục tiêu ở châu Âu

Ngày 30-6 (giờ địa phương), báo The Guardian (Anh) tiếp tục tiết lộ rằng dựa theo một tài liệu vào tháng 9-2010 do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden cung cấp, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã giám sát thông tin điện tử từ 38 mục tiêu ở châu Âu.

Theo Reuters, các mục tiêu gồm các đại sứ quán và phái bộ ngoại giao của các nước. Ngoài các đối thủ truyền thống của Mỹ ở Trung Đông còn có EU, Pháp, Ý, Hy Lạp, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ. Cách thức giám sát đa dạng, từ giấu micro trong thiết bị điện tử đến cài đặt trên dây cáp hoặc dùng cần thu âm đặc biệt. Báo The Guardian cũng đăng một bài viết khác với tựa đề Tiết lộ: Những thỏa thuận ngầm châu Âu về trao dữ liệu riêng tư cho Mỹ. Bài viết cho biết ít nhất có bảy nước châu Âu (Anh, Đức, Pháp, Ý, Đan Mạch, Hà Lan, Tây Ban Nha) đã thỏa thuận ngầm cho phép Mỹ thu thập dữ liệu cá nhân, nhờ đó NSA mới có thể xâm nhập mạng cáp quang thu thập thông tin. Mức độ thỏa thuận của mỗi nước có khác nhau. Báo The Guardian ghi nhận NSA giám sát thông tin nhằm biết thêm về mối bất đồng giữa các nước trong EU. Tiết lộ mới của báo The Guardian củng cố thêm thông tin báo Der Spiegel (Đức) tiết lộ trước đó rằng NSA đã theo dõi EU. Theo báo Der Spiegel, mỗi tháng NSA giám sát khoảng 500 triệu cuộc điện đàm ở Đức và gần 50 triệu cuộc ở Pháp. H.DUY