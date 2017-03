Nữ chiến sĩ người Kurd đánh bom liều chết chống IS

Theo những gì Tổ chức Nhân quyền ở Syria thuật lại, một phụ nữ ẩn danh châm ngòi nổ rồi xông thẳng vào một đám binh lính IS tại vùng ngoại ô phía đông tỉnh Kobane. Theo nhiều lời đồn đoán, chiến binh cảm tử này là một sĩ quan chỉ huy người Kurd của Đơn vị Phòng Vệ Nhân dân (YPG).



Ceylan Ozalp (Ảnh: IBTimes)

Lực lượng trên, vốn trước giờ rất kín tiếng trong việc cập nhật tin tức thương vong tại tình hình Syria hiện nay, đã cho biết đây là trường hợp đầu tiên một phụ nữ tiến hành đánh bom liều chết. Tại thành phố Kobane, phụ nữ Kurd cũng tham gia bảo vệ thành phố khỏi những đợt tấn công qui mô lớn của đội quân cực đoan IS.

Được biết, đây là trường hợp cảm tử thứ hai xảy ra vài ngày sau khi một chiến binh nữ 19 tuổi tên Ceylan Ozalp quyết định tự sát chứ không chịu trở thành con tin khi bị IS bao vây.

IS đã mở các đợt tấn công dữ dội vào thành phố Kobane (hay còn gọi là Ayn al-Arab) trong vòng 2 tuần qua, bắt bớ hàng trăm con tin người Kurd, bao vây và kiểm soát hơn 350 ngôi làng, khiến khoảng 10.000 người dân Kobane phải chạy loạn đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.



Lược đồ cập nhật các khu vực bị IS bao vây (Ảnh AFP)

Trong lúc đó, nhiều nhà hoạt động xã hội người Kurd đã lên tiếng chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì cho rằng nước này liên quan đến nghi án hợp tác với IS cho phong tỏa Kobane nhằm thiết lập vùng đệm dọc dải đất biên giới Syria trong khi bề ngoài vẫn vin cớ giúp đỡ những người tị nạn.