Nữ điệp viên Anna Chapman và những chuyện bên lề

Danh tính của Anna Chapman, một trong 10 điệp viên của Nga bị Mỹ bắt giữ và trục xuất hồi tháng 7/2010 lại được dư luận nhắc tới sau khi cô đưa ra tuyên bố gây sốc giống như những bức ảnh vừa đăng tải trên tạp chí Maxim phiên bản tiếng Nga hồi trung tuần tháng 10/2010.

Anna Chapman cho biết, sẽ chọn những người đàn ông giỏi giang hơn mình. Đây là một trong những câu trả lời của nữ điệp viên Anna Chapman trong cuộc phỏng vấn lần đầu tiên kể từ khi cô bị Mỹ trục xuất về nước. Trên trang bìa tạp chí Maxim, Anna Chapman có thân hình nóng bỏng đã tạo dáng đầy ấn tượng - một tay cầm khẩu súng lục, một tay cầm điếu thuốc với những tư thế khêu gợi trong bộ đồ lót màu đen mỏng tang. Maxim đã giành hẳn 7 trang để đăng những bức ảnh nóng bỏng của Anna Chapman trong bộ đồ lót ren khoe vòng một gợi cảm.

Maxim cũng viết rằng, Anna Chapman đã khuấy động lòng yêu nước của người Nga tốt hơn cả đội tuyển bóng đá quốc gia và tên lửa Bulava cộng lại. Maxim cam kết, sẽ đăng nhiều ảnh của Anna Chapman trong những số tới bởi cô có công rất lớn trong việc làm sống lại cảm xúc bản sắc dân tộc trong lòng người Nga. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Maxim, Anna Chapman chỉ nói về đàn ông và phụ nữ một cách chung chung và không đề cập tới công việc của cô ở Mỹ. Maxim công bố danh sách 100 phụ nữ sexy nhất nước Nga do tạp chí này bình chọn và Anna Chapman là một trong những cái tên được đề cập.

Anna Chapman trên tạp chí Maxim và một số tờ báo khác

Trước đó, một số tờ báo Nga đã ca ngợi Anna Chapman là một trong 100 phụ nữ khêu gợi nhất trong năm. Người ta không biết những bức ảnh lần này của Anna Chapman trên Maxim có “số phận” giống với lần xuất hiện cách đây 2 tháng trên tạp chí Heat của Nga. Tháng 8, Heat định kiện Anna Chapman với số tiền phạt lên tới 32.000 USD vì đưa lên Facebook một trong những bức ảnh trước khi tạp chí này đăng bộ ảnh khêu gợi của cô.

Anna Chapman cũng vừa xuất hiện trong chương trình quảng cáo của trò chơi “Poker with Anna Chapman” trên iPhone. Theo đó, chỉ với 99 cent người chơi sẽ được đấu với Anna Chapman, người tuyên bố mình là “Nữ điệp viên Bond của Nga” trong trò chơi “Poker with Anna Chapman”.

Trò chơi “Poker with Anna Chapman” trên iPhone cũng hứa hẹn với người chơi sẽ được xem những bức ảnh độc đáo, kết bạn trên Facebook và truy cập vào nhật ký trên mạng do Anna Chapman viết, kể về cuộc sống đầy bí ẩn của mình. Trước đó, người Mỹ cũng chỉ cần bỏ ra 29,95 USD là đã sở hữu một trong hai phiên bản nhựa của Anna Chapman từ nhà sản xuất búp bê Herobuilders.com. Giới truyền thông đưa tin, ngay sau khi Anna Chapman được Mỹ trả tự do, những người tình cũ đã tố cáo cô “chỉ là điệp viên vô dụng, ham vui chơi, tiệc tùng và sex”.

Tạp chí Details của Mỹ thậm chí còn tổ chức một cuộc hội ngộ giữa những người đàn ông từng qua tay Anna Chapman tại New York và họ đều có nhận xét giống nhau - Anna Chapman là bậc thầy về khả năng sử dụng cơ thể để quyến rũ đối phương. Anna Chapman muốn kiếm khoản tiền trị giá 164.000 bảng Anh bằng cách bán câu chuyện của mình cho giới truyền thông. Anna Chapman đang cân nhắc việc chụp ảnh khỏa thân theo lời mời của tạp chí Playboy.

Theo phát ngôn viên của Tổng thống, bà Natalya Timakova cho biết, tại buổi lễ diễn ra ở điện Kremlin hôm 18-10, ông Dmitry Medvedev đã trao huân chương cao quý cấp Nhà nước cho một số nhân viên của Cục Tình báo đối ngoại (SVR), trong đó có các điệp viên từng làm việc ở Mỹ và trở về Nga hồi tháng 7.

Tuy nhiên, bà Natalya Timakova lại từ chối tiết lộ chính xác tên loại huân chương mà những điệp viên này được trao, cũng như danh tính của họ. Anna Chapman là người trẻ tuổi nhất từ trước tới nay vinh dự được nhận phần thưởng cao quý này. Cách đây gần 4 tháng (đầu tháng 7), Nga và Mỹ đã tiến hành một vụ trao đổi gián điệp được coi là lớn nhất kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh và việc này diễn ra tại Vienna, Áo.

Theo đó, Mỹ đã phóng thích 10 điệp viên Nga bị cáo buộc hoạt động gián điệp, còn Nga trả tự do cho 4 người bị kết tội liên hệ bất hợp pháp với các cơ quan tình báo phương Tây. Thủ tướng Putin từng tuyên bố (24-7-2010), sự phản bội đã dẫn đến vụ bắt giữ và trục xuất các điệp viên kể trên. Thủ tướng Putin, cựu điệp viên KGB cũng từng bắt nhịp cho các điệp viên hát một bài ca yêu nước khi có cuộc gặp gỡ với họ.

Giới chuyên môn cho rằng, thông qua việc Mỹ bắt giữ và trục xuất 10 điệp viên của Nga cho thấy, lực lượng tình báo hậu KGB vẫn rất đặc biệt, thu hút sự chú ý của dư luận cho dù họ đã được phân làm đôi - SVR chuyên đảm trách phần hoạt động tình báo ở nước ngoài, còn FSB phụ trách phản gián và là cơ quan an ninh quan trọng nhất nước Nga. Theo những thông tin vừa đăng tải thì 10 điệp viên kể trên chủ yếu tập trung vào việc thu thập những tin tức tình báo về khoa học công nghệ quân sự và kinh tế thương mại.

Lê Cao Sơn tổng hợp (ANTĐ)