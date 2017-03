Nữ khủng bố nổ bom tự sát

- Tại Pháp, hàng ngàn cảnh sát tiếp tục truy lùng Salah Abdeslam, tên khủng bố thứ tám trong vụ khủng bố tối 13-11. Ngày 18-11, cảnh sát Hà Lan thông báo hồi đầu tháng 2, cảnh sát Hà Lan đã tìm thấy cần sa trong xe tên này (biển số Bỉ) khi kiểm tra thường lệ. Hắn trả tiền phạt 70 euro rồi tiếp tục đi. Cảnh sát Pháp cũng đang truy nã tên khủng bố thứ chín đi chung ô tô chở ba tên nã súng vào quán xá trong đêm xảy ra khủng bố. - Tại Mỹ tối 17-11, hai máy bay của hãng hàng không Pháp Air France bay tuyến Los Angeles-Paris và tuyến Washington-Dulles-Paris phải chuyển hướng vì có điện thoại nặc danh báo có bom trên máy bay. Hai máy bay hạ cánh an toàn ở Salt Lake City (bang Utah của Mỹ) và Halifax (Canada). FBI đang điều tra. - Tại Đức, Bộ Nội vụ bang Lower Saxony thông báo cảnh sát không tìm thấy chất nổ trong sân vận động Hannover. Trước đó, trận giao hữu Đức-Hà Lan vào tối 17-11 đã bị hủy do có thông tin sẽ xảy ra đánh bom. Khán giả bình tĩnh rời sân. Phạm vi 500 m quanh sân đã bị phong tỏa. - Cục Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc thông báo ngày 18-11 đã bắt giữ một công dân Indonesia 32 tuổi tại nhà riêng ở tỉnh Nam Chungcheong vì nghi ngờ theo Nhà nước Hồi giáo. Nghi can dùng hộ chiếu giả nhập cảnh năm 2007 và trong thời gian qua lên mạng xã hội ủng hộ khủng bố Mặt trận Al Nusra ở Syria. - Báo Kommersant của Nga dẫn nguồn từ Tổng cục An ninh liên bang Nga cho biết quả bom làm rơi máy bay Nga được đặt dưới ghế ngồi hành khách gần cửa sổ. Trọng tâm của bom sẽ hướng về buồng lái. Vụ nổ đã phá hủy cánh và làm giảm áp suất gần như ngay tức khắc trong khoang. 129 người chết và 352 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố tối 13-11 tại Pháp. Ngày 17-11, Bộ trưởng Tư pháp Christiane Taubira công bố số liệu chính thức trước Quốc hội. Bộ trưởng Y tế Marisol Touraine cho biết còn 211 người nằm bệnh viện. Tất cả nạn nhân thiệt mạng đều đã được nhận dạng.