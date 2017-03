Nữ sinh viên bị hiếp dâm ở Ấn Độ: Năm bị cáo ra tòa

Sáng 7-1, tòa án quận Saket ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đã mở phiên tòa thông báo cáo trạng đối với năm bị cáo trong vụ hiếp dâm nữ sinh viên 23 tuổi trên xe buýt hôm 16-12-2012. Bị cáo thứ sáu ở tuổi vị thành niên sẽ được xử riêng. Tòa tuyên ấn định phiên xét xử tiếp theo vào ngày 10-1.

Báo Times of India cho biết năm bị cáo 19-35 tuổi gồm Ram Singh, Mukesh, Pawan Gupta, Vinay Sharma và Akshay Thakur bị truy tố nhiều tội danh, trong đó có ba tội danh chính gồm bắt cóc, hiếp dâm và giết người.

Cảnh sát đã tăng cường bảo vệ an ninh tối đa tại tòa án quận Saket vì lo ngại các bị cáo bị hành hung. Sau khi xe áp giải phạm nhân đến tòa, các bị cáo bị trùm đầu được dẫn vào phòng chờ. Phòng xét xử chỉ có 30 ghế nhưng có đến 150 người gồm luật sư, phóng viên và dân chúng.

Trước khi phiên tòa khai mạc, luật sư Mohan Lal Sharma xin phép chủ tọa được bào chữa cho các bị cáo theo yêu cầu của gia đình các bị cáo. Ông xin phép được lấy chữ ký đồng ý bào chữa của các bị cáo tại tòa. Chủ tọa phiên tòa đã bác bỏ đề nghị của luật sư.

Ngày 7-1, xe áp giải phạm nhân chở các bị cáo đến tòa trong bối cảnh an ninh thắt chặt. Ảnh: AP

Không khí phòng xử án trở nên căng thẳng khi nhiều luật sư thuộc Hội Luật sư quận Saket la ó phản đối luật sư Mohan Lal Sharma bởi trước đó các luật sư đã nhất trí không bào chữa vì các bị cáo phạm tội quá dã man.

Chủ tọa Namrita Aggarwal yêu cầu ai không liên quan đến vụ án rời khỏi phòng để bà gọi các bị cáo vào. Do không ai chịu đi ra, bà quyết định xử kín. Chủ tọa cấm báo chí đưa tin và hình ảnh phiên tòa khi tòa chưa đồng ý do lo ngại sự an toàn của các bị cáo.

Đặc phái viên của đài truyền hình France 24 (Pháp) ở New Delhi cho biết do sức ép của công luận, tiến trình tố tụng đã được thúc đẩy nhanh chóng hơn các vụ án hình sự thông thường.

Cảnh sát New Delhi cho biết năm bị cáo đã nhận tội. Tuy nhiên, các chuyên gia luật ở Ấn Độ nhận định cảnh sát thẩm vấn trong khi các bị cáo không có luật sư, do đó các bị cáo có thể kháng án cho dù nhận tội. Nhiều trường hợp tương tự đã được tha bổng.

Ngày 6-1 (giờ địa phương), báo Sunday People (Anh) đưa tin đã phỏng vấn ông Badri Singh Pandey 53 tuổi, cha của nạn nhân bị hiếp dâm, tại quê nhà ở làng Medawar Kala thuộc thị trấn Ballia (vùng Ballia thuộc bang Uttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ).

Ông này đã tiết lộ tên con gái là Jyoti Singh Pandey. Ông nói muốn thế giới biết tên vì con gái ông chết trong khi chống trả bọn hiếp dâm để bảo vệ bản thân. Sau đó, mạng xã hội Twitter sôi sục lên. Nhiều người khen ngợi quyết định công bố tên con gái của cha nạn nhân.

Dù vậy, báo Hindustan Times (Ấn Độ) ngày 7-1 lại cho biết cha nạn nhân đã bác bỏ tin nói ông cho phép báo công bố tên con gái ông và ông chỉ nói tên con gái ông được công bố khi có luật mang tên con gái ông. Điều 228 khoản A Bộ luật Hình sự Ấn Độ cấm tiết lộ nhân thân nạn nhân bị hiếp dâm.

Hãng tin BBC (Anh) đưa tin đêm 4-1, một cô gái 21 tuổi mất tích khi từ nhà máy ở ngoại ô New Dehli đi làm về. Cha cô gái báo tin cho cảnh sát. Cảnh sát không tìm kiếm mà lại nói cô gái này có thể đi chơi với ai đó. Hôm sau, xác cô gái được tìm thấy. Cô bị hiếp dâm tập thể. Sau đó, bốn cảnh sát bị đình chỉ công tác và một cảnh sát bị thuyên chuyển. Hai tên gây án bị bắt. Tên thứ ba đang đào tẩu.

LÊ LINH - H.DUY