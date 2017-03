Nữ thủ tướng tương lai của Anh: Theresa May

Bộ trưởng Nội vụ Theresa May sẽ là nữ thủ tướng tương lai của Anh, thay thế ông David Cameron vào tháng 9 tới sau khi đối thủ duy nhất của bà là nữ Bộ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom tuyên bố bỏ cuộc đua ngày 11-7, theo hãng tin CNN (Mỹ).



Thủ tướng David Cameron vốn đã tuyên bố từ chức sau kết quả trưng cầu dân ý Brexit - Anh rời Liên minh châu Âu (EU).



Trong tuyên bố từ bỏ cuộc đua, bà Leadsom thừa nhận bà May được ủng hộ nhiều hơn trong nội bộ đảng Bảo thủ cầm quyền, nếu bà May trở thành thủ tướng thì sẽ có lợi hơn cho việc thống nhất đảng. Bà Leadsom cho biết bà hoàn toàn ủng hộ bà May trở thành thủ tướng.



Bà Theresa May (trái) và bà Andrea Leadsom. (Ảnh: REUTERS)



Cuộc đua chọn người thay thế ông David Cameron làm thủ tướng Anh của đảng Bảo thủ bắt đầu từ tuần trước với 5 ứng viên. Sau một số vòng bỏ phiếu chỉ còn lại hai ứng viên là bà May và bà Leadsom.

Ngày 11-7, bà May cũng rất tự tin sẽ trở thành thủ tướng tương lai của Anh. Dù tuyên bố phản đối Brexit nhưng bà May lại có quan điểm bi quan về EU. Ngày 11-7 bà May khẳng định sẽ nỗ lực để Anh đàm phán rời EU thành công.

“Sẽ không có chuyện Anh tìm cách ở lại EU. Không có chuyện vào lại EU bằng cửa sau. Không có chuyện trưng cầu dân ý lần hai. Nước Anh đã bỏ phiếu chọn rời EU, và với tư cách thủ tướng, tôi đảm bảo chúng ta sẽ rời EU.”

Theo CNN thì bà May là một người cực kỳ cuồng công việc, giống bà đầm thép Margaret Thatcher là thủ tướng Anh thời gian 1979 – 1990.