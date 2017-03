Nước Đức và bóng ma chủ nghĩa bài Do Thái

Lời tuyên bố được đưa ra trong cuộc míttinh với sự tham dự của khoảng 5.000 người, tổ chức tại cổng Brandenburg, biểu tượng của thủ đô Berlin, nhằm lên án thái độ thù địch và những cuộc tấn công nhằm vào người Do Thái ở Đức thời gian gần đây.



Phát biểu tại đây, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh chống lại chủ nghĩa bài Do Thái là nhiệm vụ của nhà nước và nhân dân Đức, đồng thời nêu rõ sẽ không có chỗ cho chủ nghĩa bài trừ Do Thái hay phân biệt chủng tộc.



Bà cũng cho rằng việc cộng đồng người Do Thái hiện nay có thể "tái sinh" trên đất Đức sau Chiến tranh thế giới thứ II là một phép màu.



Cuộc míttinh diễn ra trong bối cảnh các vụ bạo lực nhằm vào người Do Thái ở Đức đang có xu hướng tăng thời gian gần đây, gây hoang mang, phẫn nộ trong cộng đồng 200.000 người Do Thái sinh sống tại quốc gia châu Âu này.



Chỉ có khoảng 15.000 người trên tổng số 500.000 người Do Thái ở Đức còn sống sót sau Chiến tranh thế giới thứ II. Tội ác diệt chủng 6 triệu người Do Thái dưới thời Đức quốc xã vẫn bị coi là "vết nhơ" trong lịch sử Đức./.