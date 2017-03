Nước giếng đồng bằng sông Hồng nhiễm độc

Ngày 18-1, tập san khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences của Mỹ đã công bố kết quả khảo sát cho thấy 65% số mẫu nước giếng được khảo sát ở đồng bằng sông Hồng bị nhiễm nặng các độc chất như selenium, barium, thạch tín (arsenic), mangan.

Đặc biệt, 27% mẫu có hàm lượng thạch tín cao gấp năm lần tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và 44% mẫu có hàm lượng mangan ở mức nguy hiểm cho sức khỏe. Các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ về nguồn nước của Thụy Sĩ do Giáo sư Michael Berg đứng đầu hợp tác với Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội thực hiện khảo sát từ tháng 5-2005 đến tháng 1-2007. Mẫu nước lấy từ 512 giếng nước cá nhân sâu từ 10 m đến hơn 50 m. Các nhà khoa học ước tính có 7 triệu người có nguy cơ nhiễm độc ít nhất một chất độc hại trong nước giếng, trong đó 3 triệu người có nguy cơ nhiễm thạch tín. ĐỨC LONG (Theo Nature, Bloomberg, Toronto Sun)