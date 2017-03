Nước Mỹ sôi sục vì cảnh sát bắn chết thiếu niên 12 tuổi thắng kiện

Được biết Rice lúc đó đang cầm một khẩu súng đồ chơi trong công viên và một công tố viên cho biết đã xảy ra một loạt sai lầm trong vụ án song không có hành vi phạm tội.



Quyết định của bồi thẩm đoàn đã gây ra phản đối rộng khắp trên các phương tiện truyền thông tại Mỹ. Quyết định được đưa ra chỉ vài ngày sau một vụ cảnh sát bắn chết hai người da đen khác tại Chicago.



Nạn nhân Tamir Rice, 12 tuổi đang cầm một khẩu súng đồ chơi trong công viên

Đây là một trong những vụ án làm châm ngòi phản ứng của dân chúng trước hành động sử dụng vũ lực quá mức của cảnh sát, đặc biệt là khi áp chế đối tượng nhỏ tuổi. Ngoài ra, các viên sĩ quan là người da trắng còn Rice là người da đen.

Rice đang cầm một khẩu súng lục giả vào lúc sĩ quan Timothy Loehmann bắn vào đối tượng ngay khi vừa đến nơi cùng với một viên sĩ quan khác là Frank Garmback.

Trong buổi họp báo, công tố viên của hạt Cuyahoga, Tim McGinty cho biết: “Nói một cách đơn giản, với một loạt các sai lầm và thiếu giao tiếp xảy ra vào hôm đó, các chứng cứ không chỉ ra được hành vi phạm tội của cảnh sát”.

Theo ông, khi nhận được tin báo có đối tượng mang súng vào công viên, nhân viên tổng đài cảnh sát đã thông báo cho các viên cảnh sát về quần áo đối tượng nhưng không cho biết người gọi điện thoại báo tin nói rằng đối tượng là thiếu niên và khẩu súng có thể không phải hàng thật. Đây là lỗi lầm quan trọng dẫn đến bi kịch.



Khẩu súng lục đồ chơi được cảnh sát trưng ra trong buổi họp báo

Vào tối thứ Hai (28-12), hơn hai chục người biểu tình đã đi bộ hơn 5 km trong trời mưa từ khu trung tâm giải trí đến các chốt cảnh sát với khẩu hiệu: "Indict, convict and send the killer cops to jail, the whole damn system is guilty as hell." (tạm dịch: Hãy tuyên án và đưa các cảnh sát giết người vào tù, toàn bộ hệ thống chết tiệt này đều có tội).

"Điều này thật vô lý" -Terri Tolefree nói về quyết định của bồi thẩm đoàn. "Đất nước này thật lạc hậu”.

Sau đó, nhóm biểu tình tiếp tục nắm tay nhau và cầu nguyện trong một vọng lâu ở công viên nơi xảy ra vụ bắn chết Rice.

Gia đình nạn nhân đã gửi đơn kiện dân sự về cái chết của cậu thiếu niên này. Trong đơn còn yêu cầu vụ án phải được một công tố viên đặc biệt thụ lý và do Bộ Tư pháp Mỹ điều tra.

"Gia đình Tamir rất buồn và thất vọng bởi kết quả này - nhưng họ không hề ngạc nhiên" - luật sư của gia đình cho biết.

Bộ Tư pháp Mỹ và FBI đã điều tra theo dõi và sẽ tiếp tục điều tra độc lập về cái chết của Rice, một phát ngôn viên cho hay.

McGinty cho biết một video camera an ninh đã quay lại cảnh Rice giơ tay lấy khẩu súng bắn đạn giả bằng nhựa khi thấy chiếc xe tuần tra tiến đến gần.

Trong một tuyên bố trước bồi thẩm đoàn, Loehmann cho biết ông đã yêu cầu Rice giơ tay lên và thấy cậu thiếu niên móc súng ra từ thắt lưng trước khi viên cảnh sát quyết định bắn. Loehmann và Garmback cũng nói họ lo ngại nghi phạm có vũ trang có thể đột nhập vào các trung tâm vui chơi giải trí.

Các viên cảnh sát này đã bị quản thúc kể từ khi xảy ra vụ việc và sẽ tiếp tục được quản thúc cho đến khi có báo cáo chính thức.

McGinty nói thêm Rice có thể đã định giao khẩu súng cho cảnh sát hoặc chứng minh đó không phải là súng thật. Không có cách nào cảnh sát biết được chuyện đó.

Loại súng airsoft làm giả theo kiểu súng lục bán tự động thường có một đầu màu cam ở nòng để phân biệt với súng thật nhưng trên khẩu súng của Rice không có đầu này. Các công tố viên đã đặt hai khẩu súng thật và giả bên cạnh nhau để so sánh trong cuộc họp báo.

McGinty cũng kêu gọi các nhà sản xuất súng giả cần phải tìm cách giúp người khác dễ phân biệt các loại súng này với vũ khí thật.