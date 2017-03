'Obama là nguy cơ đe dọa đối với nước Mỹ hơn Putin'

Một cuộc thăm dò trực tuyến Reuters/Ipsos trong tháng này ở 2.809 cử tri người Mỹ đánh giá về mức độ đe dọa của một danh sách gồm các quốc gia, tổ chức và những cá nhân đặt ra cho nước Mỹ trên thang điểm 1-5, với thang điểm 1 là không đe dọa, thang điểm 5 là hiểm họa.



Kết quả cuộc thăm dò cho thấy 34% những người thuộc Đảng Cộng hòa xếp tổng thống Obama vào “mối hiểm họa”, trên cả tổng thống Nga Putin (25%) – người bị cáo buộc là liên quan đến tình hình bất ổn tại Ukraine, và tổng thống Syria Bashar al-Assad (23%) – người bị phương Tây cáo buộc dùng vũ khí hóa học và bom thùng không kích vào thường dân của đất nước ông.



Tổng thống Mỹ Obama

Cuộc khảo sát Ipsos được thực hiện từ ngày 16-3 đến 24-3 với 1.083 người thuộc Đảng dân chủ và 1.059 người thuộc Đảng Cộng hòa.

27% người thuộc Đảng Cộng hòa xem Đảng Dân chủ như một hiểm họa cho nước Mỹ, và 22% người thuộc Đảng Dân chủ “liệt” Đảng Cộng Hòa là nguy cơ đe dọa nước Mỹ.

Nhà xã hội học Barry Glassner, đồng thời là tác giả của cuốn sách “The Culture of Fear: Why Americans are afraid of the wrong things” - Tạm dịch "Văn hóa Sợ hãi: Tại sao người Mỹ đang sợ những thứ không đáng sợ" - cho rằng, nếu hiểu về mức độ phân cực của đời sống chính trị của Mỹ, thì kết quả bình chọn nói trên không mấy bất ngờ.

“Hiện đang tồn tại xu hướng bêu xấu những người lãnh đạo tại nhiệm (như Obama – NV). Việc Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ “bêu xấu lẫn nhau” sẽ là nhân tố ảnh hưởng chính đến chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2016”.

Những người được tham gia vào cuộc thăm dò lần này hầu hết là những người lo lắng về những nguy cơ liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố. Có 58% những người được hỏi đã xem khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là một mối hiểm họa sắp xảy ra cho nước Mỹ. Tổ chức khủng bố al-Qaeda đạt 43%.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "đạt" 34% và lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran "được" 27%.