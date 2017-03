Obama muốn tấn công IS trên mọi mặt trận

Tổng thống Obama thông báo ứng cử viên tổng thống Donald Trump sẽ được thông báo về các vấn đề an ninh quốc gia như luật định đối với các ứng cử viên tổng thống. Ông khẳng định phải tôn trọng luật nhưng ông tỏ ra lo ngại về việc này. Trước đó, ông đã đánh giá Donald Trump không xứng đáng trở thành tổng thống Mỹ. Cùng ngày 4-8, êkíp tranh cử của Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Obama phải chịu trách nhiệm về sự trỗi dậy của IS. Trợ lý Stephen Miller tuyên bố: “Chính sách đối ngoại của Obama - Clinton đã dẫn đến sự trỗi dậy của IS, đã đưa hàng đống tiền đến Iran và cho phép số lượng lớn người di cư nhập cảnh vào Mỹ từ nhiều khu vực, trong đó có các khu vực bất ổn nhất thế giới”. 32 người dự cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia hôm 4-8, trong đó có Tổng thống Obama, Phó Tổng thống Joe Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter, Bộ trưởng Tài chính Jacob Lew, Bộ trưởng An ninh nội địa Jeh Johnson, Giám đốc tình báo quốc gia James Clapper, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Joe Dunford. Ngoại trưởng John Kerry dự họp qua cầu truyền hình.