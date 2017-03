Obama sẽ nêu biển Đông bên lề APEC

Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn thông báo tại hội nghị APEC sắp tới, Trung Quốc sẽ công bố kết luận nghiên cứu ban đầu về dự án thành lập khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP). Đây là dự án cạnh tranh với Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ đề xướng. Theo lộ trình, vào năm tới Trung Quốc hoàn tất nghiên cứu chiến lược và đưa ra các đề nghị đầu tư cho các nước tại hội nghị APEC 2016. __________________________________ Lý do chính Tổng thống Obama đến Philippines là vì các nhà lãnh đạo và Hội nghị thượng đỉnh APEC nhưng trong thời gian đó, tổng thống Obama cũng sẽ gặp Tổng thống Aquino và tham dự nhiều sự kiện đánh dấu tăng cường quan hệ song phương. Đại sứ Mỹ tại Philippines PHILIP GOLDBERG