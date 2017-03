Obama tăng cường chống khủng bố

Chiều ngày 5-1 theo giờ địa phương, Tổng thống Obama đã họp với các bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các thủ trưởng Cục Điều tra liên bang (FBI), Cơ quan An ninh quốc gia (NSA), Cục Tình báo trung ương (CIA) để rút kinh nghiệm về âm mưu đánh bom chuyến bay 253 Amsterdam-Detroit hôm Giáng sinh.

Ông chỉ trích các cơ quan an ninh và tình báo không phân tích, phối hợp thông tin để ngăn chặn âm mưu đánh bom. Ông khẳng định sẽ cải tiến bộ máy an ninh và tình báo.

Trước mắt, ông yêu cầu những việc như sau: Tiếp tục tăng cường an ninh hàng không (tăng cường an ninh sân bay, kiểm tra hành khách đi các chuyến bay quốc tế và cả nội địa, mở rộng danh sách cấm bay, bổ sung vào danh sách những người có liên quan đến âm mưu đánh bom máy bay hôm Giáng sinh); kiểm tra lại danh sách theo dõi khủng bố xem có nghi can nào có visa vào Mỹ không; các cơ quan tình báo phải tích cực chia sẻ thông tin.

Biếm họa của Mike Keefe, báo The Denver Post (Mỹ) ngày 5-1 (DOD: Bộ Quốc phòng; TSA: Cơ quan An ninh giao thông; NSC: Hội đồng An ninh quốc gia; DIA: Cục Quân báo; NCTC: Trung tâm chống khủng bố quốc gia…).

Tổng thống Obama cho biết danh sách theo dõi khủng bố sẽ được công khai trong vài ngày tới. Ông cũng tuyên bố ngưng kế hoạch trả tự do cho tù nhân Guantanamo người Yemen nhưng vẫn tiếp tục kế hoạch đóng cửa nhà tù Guantanamo.

Hôm trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Josefina Vidal Ferreiro đã triệu tập đại diện ngoại giao Mỹ để phản đối Mỹ đưa Cuba vào danh sách các nước tài trợ, chứa chấp khủng bố. Đại diện ngoại giao Cuba ở Mỹ cũng gửi công hàm phản đối đến Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ngày 6-1, các chuyên gia an ninh Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu tranh luận khả năng triển khai máy quét thân thể trên toàn bộ sân bay châu Âu vì EU vẫn lo ngại vi phạm quyền riêng tư của hành khách. Anh, Hà Lan, Đức, Ý ủng hộ ngay nhưng Tây Ban Nha cho biết chỉ áp dụng biện pháp này khi EU nhất trí và có yêu cầu.

Canada sẽ triển khai 44 máy quét tại chín sân bay quốc tế và áp dụng cho hành khách đi Mỹ. Hành khách có quyền chọn giữa quét bằng máy và khám trực tiếp bằng tay. Nhân viên sử dụng máy quét không được phép nhìn mặt hành khách đang kiểm tra và không được lưu thông tin nhận dạng. Hình ảnh thân thể hành khách sẽ tự động xóa sau khi máy phân tích. Công dân Canada dưới 18 tuổi được miễn kiểm tra bằng máy quét.

Ngày 5-1, sân bay Bakersfield ở bang California (Mỹ) phải tạm ngưng hoạt động sau khi máy kiểm tra phát hiện tín hiệu có thuốc nổ TNT trong một túi hành lý. Nhân viên an ninh khám xét và tìm thấy trong túi hành lý… năm chai mật ong.

Ngày 6-1, Bộ Nội vụ Yemen thông báo đã bắt được ba phần tử Al-Qaeda bị nghi ngờ liên quan đến âm mưu đánh bom đại sứ quán các nước. Các đại sứ quán Anh, Pháp, Czech, Tây Ban Nha và Đức ở Yemen đã hoạt động trở lại nhưng hạn chế khách ra vào và tăng cường an ninh. Kiểm tra tại sân bay quốc tế Tom Bradley, Los Angeles (Mỹ) ngày 5-1. Tại Mỹ ngày 5-1, trong phiên xử phúc thẩm, tòa thượng thẩm khu vực thủ đô bác đơn yêu cầu trả tự do của tù nhân Guantanamo Ghaleb Nassar Bihani, người Yemen. Tòa tuyên Mỹ có quyền giam giữ vô thời hạn nghi can khủng bố trong thời chiến khi có thể chứng minh nghi can có liên hệ với Taliban hoặc Al-Qaeda.

ÐĂNG KHOA (Theo AP, New York Times, Xinhua)