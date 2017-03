Obama thừa nhận tình báo Mỹ đã đánh giá thấp IS

Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Obama công khai thừa nhận lực lượng tình báo Mỹ đã “đánh giá thấp” sự hiện diện và tình hình hoạt động của các phiến quân IS tại Syria.

Ông cho biết: "Trong hai năm qua, trong sự hỗn loạn của nội chiến Syria, tổ chức IS hoàn toàn không bị kiểm soát. Họ đã có điều kiện tái thiết lại bản thân và tận dụng lợi thế của sự hỗn loạn đó. Điều này đã biến nơi đây trở thành đất thánh cho chiến binh hồi giáo cực đoan trên toàn thế giới".

Obama lặp lại phát biểu ​​của ông James Clapper - Giám đốc tình báo quốc gia thừa nhận việc đã đánh giá thấp IS. Đồng thời, ông cũng cho biết đã đánh giá quá cao khả năng quân đội Iraq trong việc đối phó với các nhóm chiến binh.

Ông Clapper từng phát biểu: "Tôi đã không tiên đoán được sự sụp đổ cận kề của lực lượng an ninh Iraq ở phía bắc".

Obama tái khẳng định chiến lược quân sự tổng thể của mình chống lại IS. "Chúng tôi sẽ đẩy lui lực lượng khủng bố và thu hẹp phạm vi và quyền kiểm soát của chúng. Cùng với đó chúng tôi cắt đứt các nguồn năng lượng, vũ khí, nguồn tài chính. Quan trọng nhất là ngăn chặn làn sóng chiến binh hồi giáo nước ngoài gia nhập vào IS".

Tuy nhiên, giới chức quân sự vẫn lo ngại rằng các cuộc không kích vào IS không đủ mạnh và những chiến dịch mặt đất để đè bẹp những kẻ khủng bố là cần thiết.

Tổng tham mưu trưởng - tướng Martin Dempsey cho biết tuần trước, "Cần phải có một chiến dịch quân sự trên bộ để tiêu diệt IS trên lãnh thổ Syria". Ông cho rằng con số 5.000 quân “chống chính phủ” được Mỹ đào tạo để chống IS chỉ là một phần nhỏ của số lượng quân trên bộ thực sự cần thiết để tiêu diệt được IS.