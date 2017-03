Obama: TQ chơi trò ‘chân lý thuộc kẻ mạnh’

- Tân Hoa xã đưa tin ngày 19-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã yêu cầu Úc và New Zealand không can thiệp vào vấn đề biển Đông vì hai nước này không liên quan trực tiếp. Trước đó, sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull và Thủ tướng New Zealand John Key tại Sydney (Úc), hai bên lên tiếng kêu gọi Trung Quốc không gây thêm căng thẳng ở biển Đông sau khi Trung Quốc triển khai tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm. Thủ tướng Malcolm Turnbull tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi các bên tranh chấp ở biển Đông chấm dứt bồi đắp, xây dựng và quân sự hóa trên các đảo”. - Ngày 20-2, trang tin của kênh truyền hình Aksyon (Philippines) dẫn lời ông Roilo Golez, nguyên cố vấn an ninh quốc gia Philippines, cảnh báo hoạt động gây hấn của Trung Quốc trên biển Đông sẽ dẫn đến hình thành liên minh nhằm đối đầu với Trung Quốc và ngăn cản Trung Quốc muốn thống trị các tuyến hàng hải trọng yếu. Ông ghi nhận Ấn Độ và Mỹ đã phối hợp tập trận chung, Nhật dự kiến tổ chức tuần tra ở biển Đông trong khi Úc đang hiện đại hóa hải quân. Ông cho rằng lo ngại mối đe dọa Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ và Việt Nam cũng đều đã tăng cường tiềm lực bảo vệ biển.