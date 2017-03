Ông chủ Facebook thuê dàn vệ sĩ hùng hậu sau lời dọa giết của IS

Theo Daily Mail, tỉ phú Zuckerberg cùng vợ Priscilla hiện đang ở Đức trong hai ngày để tham gia cuộc thảo luận về cách đối phó với trào lưu bài trừ và thù ghét người tị nạn tại nước này trên Internet.

Bất chấp lời đe dọa từ nhóm khủng bố cực đoan, tỉ phú Zuckerberg vẫn chạy bộ trên đường phố Berlin nhưng không quên “đem theo” ít nhất là năm vệ sĩ để “che chắn” tứ bề.



Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg chạy bộ cùng năm vệ sĩ cao to, lực lưỡng trên đường phố Berlin, Đức bất cấp lời dọa giết từ IS (Nguồn: Daily Mail)

Hiện tại, căn nhà trị giá 7 triệu USD của vợ chồng Zuckerberg ở Palo Alto, California, Mỹ cũng được đảm bảo an ninh dưới sự hoạt động của dàn vệ sĩ tối thiểu 16 người.



Hồi đầu tuần này, IS tung ra đoạn video dài 25 phút mang tên Flames Of The Supporters (tạm dịch là Ngọn lửa của những người ủng hộ), trong đó có hình ảnh nhà lãnh đạo Facebook và Twitter bị găm hàng loạt viên đạn vào mặt.

Trong video, nhóm khủng bố tuyên bố rằng họ hiện kiểm soát hơn 10.000 tài khoản Facebook, 150 nhóm Facebook và 5.000 tài khoản Twitter, đồng thời cảnh báo sẽ trả đũa nếu bất kỳ tài khoản nào trong số đó bị xóa sổ.

Sau đó đoạn video chạy tiếp dòng chữ đe dọa: "Đóng một tài khoản, bọn ta sẽ lấy lại 10 và sớm muộn thì tên các người cũng sẽ bị xóa sổ".



Các vệ sĩ này theo sát Mark suốt cả buổi chạy (Nguồn: Daily Mail)

Cặp vợ chồng Zuckerberg được cho là đã nâng cấp mức độ kiểm soát an ninh tại nhà mình sau những lời đe doạ, theo Page Six.



Đôi vợ chồng vừa hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng cách đây vài tháng, đồng thời tuyên bố sẽ làm từ thiện 99% số tài sản của mình.