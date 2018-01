Ông Putin cảnh báo Mỹ 'gậy ông đập lưng ông'

Phát biểu tại cuộc họp với báo chí Nga, ông Putin nói không có quốc gia nào chấp nhận thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của nước mình. Ông cũng nhận định tư duy của Mỹ "cho rằng việc liên tục can thiệp và nỗ lực gây ảnh hưởng đến tình hình chính trị nội bộ của các nước như một chuyện bình thường" là một tư duy hoàn toàn sai trái.

"Khi bản thân Mỹ cứ chen chân vào mọi chuyện, họ rồi sẽ tự đặt mình vào vị thế phải đối mặt với những kiểu thách thức mà chính họ từng thực hiện" - ông Putin nhận định, ám chỉ Mỹ tự chuốc lấy hệ quả nội bộ chính trị bị can thiệp, theo hãng thông tấn Itar Tass. Ông cũng nhấn mạnh Nga không bao giờ có ý định can thiệp nội bộ của Mỹ.

Nói về quan hệ Nga-Mỹ, ông Putin cho biết tình hình phụ thuộc lớn vào phía Mỹ. Moscow đã "sẵn sàng nối lại quan hệ hữu nghị" với Washington. Ông cũng nói thêm Mỹ phải có đủ "ý chí, can đảm và sáng suốt" để hiểu rằng việc cải thiện quan hệ sẽ phục vụ lợi ích của cả hai bên. "Nếu không thì mối quan hệ hai nước sẽ chỉ xấu thêm đi” - ông nhấn mạnh.

Ngày 10-1, đảng Dân chủ Mỹ đã công bố báo cáo mới, cáo buộc ông Putin chỉ đạo một chiến dịch suốt "20 năm" nhằm phá hoại "dân chủ" trên toàn cầu thông qua "thông tin sai lệch, tấn công mạng, xâm lược quân sự, ám sát chính trị, đe dọa an ninh năng lượng, can thiệp bầu cử và các chiến thuật lật đổ khác". Đây là những lập luận thiếu chứng cứ xác thực mà phía Nga luôn kịch liệt phủ nhận.



Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp với báo giới vào ngày 11-1. Ảnh: SPUTNIK



Dù không có bằng chứng, việc Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 vẫn là chủ đề đáng quan tâm ở Washington và là nguyên nhân chủ yếu khiến mối quan hệ Nga-Mỹ trở nên căng thẳng. Mỹ đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt đối với Nga, nhắm vào các cá nhân, công ty và toàn bộ ngành kinh tế nước này. Một số tài sản ngoại giao của Nga ở Mỹ cũng bị tịch thu. Ngoài ra, kênh truyền hình RT và Sputnik bị bắt phải đăng ký hoạt động với tư cách "cơ quan đại diện nước ngoài" tại Mỹ.

Nga luôn phủ nhận mọi cáo buộc về can thiệp bầu cử Mỹ, đáp trả động thái của Washington bằng các biện pháp tương tự. Cuối tháng 12-2017, ông Putin cho biết các cơ quan an ninh nước ngoài đang "nỗ lực hết sức để có thể tăng cường mức độ hoạt động ở Nga", nhắm vào chính trị và đời sống xã hội tại nước này. Một tháng trước đó, tổng thống Nga cũng cảnh báo: "Để phản ứng với cáo buộc về sự can thiệp của chúng ta trong cuộc bầu cử của họ, người Mỹ muốn gây ra vấn đề với cuộc bầu cử tổng thống ở Nga".

Ngoài mối quan hệ với Mỹ, trong cuộc họp, ông Putin còn đề cập tới thủ phạm đứng sau các cuộc tấn công căn cứ không quân Nga ở Syria gần đây. "Chúng ta đều biết đó là ai. Chúng ta biết họ và số tiền họ phải trả để gây ra những hành động gây hấn, nhằm phá vỡ các thỏa thuận đã được thống nhất trước đó. Đây cũng là nỗ lực nhằm phá hủy mối quan hệ giữa Nga với các đối tác - Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Chúng ta hiểu rõ điều này và sẽ hành động một cách đoàn kết" - ông Putin nhận định.



Ông Putin khen Kim Jong-un là chính trị gia "trưởng thành và khôn ngoan". Ảnh: REUTERS



Ông Putin cũng lên tiếng khen ngợi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. “Tôi tin rằng ông Kim Jong-un đã chiến thắng ván bài chính trị này. Ông ấy đã đạt được mục tiêu chiến lược của mình. Hiện ông ấy có đầu đạn hạt nhân và loại tên lửa với tầm bắn tới 13.000 km có thể vươn tới bất kỳ nơi nào trên thế giới hay ít nhất là tới lãnh thổ kẻ thù của mình. Ông ấy hiện đã là một chính trị gia trưởng thành và khôn ngoan".