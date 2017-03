Ông Tập Cận Bình gọi con gái rời Mỹ về nước vì an ninh?

Bản tin này dường như ngược lại với những gì mà chuyên gia nghiên cứu Đông Á kiêm giáo sư danh dự Harvard Ezra Vogel đã tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với Đài tiếng nói Hoa Kỳ rằng Xi Mingze trở về Trung Quốc sau khi đã tốt nghiệp.



Người ta tin rằng giáo sư Vogel đã “nghe ngóng” được những thông tin này thông qua các mối quan hệ của ông ở Harvard.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều tranh cãi rằng con gái ông Tập vẫn còn theo học ở Harvard dưới một “bí danh” khác mặc dù chưa bao giờ có nguồn tin xác nhận liệu cô vẫn đang ở Mỹ hay đã trở về Trung Quốc khi chính quyền Trung Quốc luôn nổ lực để “che giấu” danh tính thật sự của cô.





Một trong số ít bức ảnh được xác nhận về con gái ông Tập Cận Bình là Xi Mingze, bắt gặp cô cùng mẹ Peng Liyuan vào năm 2007 (Nguồn: WantChina Times)

Theo các nguồn tin của Mingjing News, con gái ông Tập trở về Trung Quốc vì được cha cô triệu hồi ngay đầu tháng 12- 2012, ngay sau khi ông Tập Cận Bình được bổ nhiệm làm Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc tại Hội đồng quốc gia lần thứ 18.

Như đã xác nhận, Mingjing News lưu ý có người đã bắt gặp Xi Mingze cùng bố mẹ cô đến thăm bà nội ở Thâm Quyến vào 7-12-2012 mặc dù không có bức ảnh nào làm cơ sở chứng minh cho điều trên.

Theo các nguồn tin của Mingjing News, có hai lý do tại sao ông Tập Cận Bình triệu hồi con gái quay về Trung Quốc. Lý do thứ nhất xuất phát từ những lo lắng nếu con gái ông Tập ở Mỹ, gia đình họ sẽ rất khó khăn trong việc quản lý con gái, trong đó có cả những lo lắng về nguy cơ con gái ông có thể tham gia vào các hoạt động nào đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của chính quyền cha cô -ông Tập Cận Bình- đang quản lí.

Lý do thứ hai và cũng là lý do quan trọng nhất đó là mối lo lắng cho an toàn của Xi Mingze của gia đình ông Tập. Thông tin Xi Mingze đang học tại Harvard bị “lộ” cùng với việc liên tục xuất hiện các vụ xả súng vào trường học ở Mỹ, ông Tập Cận Bình đưa ra quyết định triệu hồi con gái về nước vì không đáng đề phải mạo hiểm khi giữ cô bé ở Mỹ.

Những lời đe dọa trên dường như rất nghiêm trọng đến nỗi Bộ an ninh công cộng của Trung Quốc phải mở cuộc điều tra bí mật đối với các nhà hoạt động và những đối tượng mà Xi Mingze tiếp xúc. Cục điều tra liên bang FBI cũng được “nhờ” tới để hỗ trợ thêm.

Căn cứ vào những tài khoản của sinh viên Trung Quốc ở Harvard năm 2011, được xuất bản trong tạp chí GQ của Trung Quốc đại lục, con gái ông Tập – Xi Mingze- là một sinh viên rất kín tiếng, hiếm khi xuất hiện ở những nơi công cộng. Người ta chỉ một lần bắt gặp cô xuất hiện tại một bữa tiệc hội sinh viên Trung Quốc do những người bạn thân thiết tổ chức. Và cô chỉ ở lại bữa tiệc một giờ đồng hồ và gần như không nói chuyện trong suốt thời gian đó.

Một giáo viên ở Harvard tên là David tiết lộ trong bài báo của tạp chí GQ rằng Xi Mingze luôn được các vệ sĩ hộ tống trong khuôn viên trường. Cô là một sinh viên học tập xuất sắc tại Harvard và thích đọc sách vào lúc rảnh rỗi.

Tờ South China Morning Post của Hong Kong hôm tháng 2-2015 đưa tin kể từ khi ông Tập giữ chức bí thư, lần đầu Xi Mingze xuất hiện trước công chúng là lúc cô cùng cha mẹ mình thăm một ngôi làng ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc để chúc tết người dân nơi đây.