Ông Tập 'hứa không xây đảo nhân tạo ở Scarborough'

Phía Trung Quốc đã hứa sẽ không xây dựng trên bãi cạn Scarborough, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết ngày 23-2. “Ông Tập đã hứa với Tổng thống Duterte rằng họ sẽ không cải tạo và xây dựng trên bãi cạn Scarborough” - Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Yasay.

Trung Quốc đến nay đã ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế, cải tạo và xây dựng đảo nhân tạo trên 7 thực thể tại Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam. Không những thế, Trung Quốc còn có các hành động quân sự hóa các thực thể này, gây nguy hại đến an ninh và ổn định khu vực. Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định Trung Quốc có nhiều khả năng sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động phi pháp này tại bãi cạn Scarborough.

Theo Ngoại trưởng Yasay, lời hứa này được chính Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra cho Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khi ông Duterte thăm Trung Quốc tháng 10-2016.

Trước đó, trả lời phỏng vấn AFP ngày 7-2, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana dự đoán Trung Quốc sẽ cải tạo bãi cạn Scarborough thành đảo nhân tạo. Và theo Bộ trưởng Lorenzana, nếu không bị phản đối Trung Quốc sẽ xây dựng thêm nhiều công trình tương tự.



Bãi cạn Scarborough. Ảnh: NASA



Bãi cạn Scarborough chỉ cách đảo Luzon của Philippines chưa đầy 320km và không xa một số căn cứ có quân đội Mỹ đóng quân. Bộ trưởng Lorenzana không nói cụ thể thời điểm Trung Quốc sẽ tiến hành xây dựng trên bãi cạn Scarborough, nhưng nhận định đây có thể là chiến lược của Trung Quốc để ngăn chặn các nước lớn tiếp cận biển Đông.

Nói với trang tin USNI News ngày 10-2, Đô đốc về hưu Mỹ Mike McDevitt hiện là nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Hải quân Mỹ (CNA) nhận định nhiều khả năng Trung Quốc sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ do thám thông tin về quân đội Mỹ đóng quân ở các căn cứ Philippines gần đó. “Có thể đó sẽ là một sân bay hiện đại với dàn radar và các thiết bị giám sát” – ông McDevitt cho biết.

Lời của Bộ trưởng Lorenzana có thể xem là một sự thăm dò để xem thái độ của Mỹ liệu có can thiệp nếu Trung Quốc cải tạo và xây dựng ở Scarborough, khi Mỹ và Philippines có hiệp ước an ninh chung. Trong chuyến thăm Nhật mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ chủ quyền của Nhật ở quần đảo Senkaku tranh chấp với Trung Quốc, theo hiệp ước an ninh chung giữa hai nước.