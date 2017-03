Ông Thaksin bị tịch thu 60,5% tài sản

Bộ trưởng Tài chính Korn Chatikavanij tự tin khả năng thanh khoản của Thái Lan sẽ không bị ảnh hưởng nếu tòa phán quyết tịch thu tài sản của ông Thaksin. Lý do: Số tài sản 76,6 tỉ baht quá nhỏ so với 1.700 tỉ baht đang lưu thông. Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban khẳng định sẽ không áp dụng luật an ninh đặc biệt trong những ngày phe áo đỏ dự định biểu tình lớn vào giữa tháng 3.