Ông trùm dầu khí Pháp chết vì nhân viên sân bay say rượu

Theo tờ Vedomosti, chỉ vài giờ trước tai nạn, ông De Margerie đã gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tại nhà riêng ở ngoại ô thủ đô Moscow để thảo luận về một số vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài ở Nga.

Ông là hành khách duy nhất trên chiếc máy bay thương gia Falcon 50. Ba người khác trong phi hành đoàn cũng bị thiệt mạng.



Chủ tịch – CEO tập đoàn Total - tập đoàn dầu khí lớn nhất nước Pháp

Tai nạn xảy ra sau khi máy bay va vào một xe dọn tuyết. Vụ va chạm làm phi cơ vỡ bình xăng, bốc cháy và khiến tất cả mọi người đi trên chuyến bay thiệt mạng.

Đại diện của sân bay Vnukovo, bà Elena Krylova khẳng định máy bay chưa cất cánh vào lúc đâm phải xe dọn tuyết. Các nhà điều tra hiện đã tìm thấy hộp đen máy bay và đang viết lại báo cáo về vụ tai nạn.

Sân bay quốc tế Vnukovo đã phải đình chỉ mọi chuyến bay sau vụ việc, tuy nhiên chỉ hơn một giờ sau mọi hoạt động lại được diễn ra bình thường. Sau vụ việc, sân bay cũng đang xem xét khiển trách và sa thải một số nhân viên.

Trước khi tai nạn diễn ra, đã có ít nhất 18 chuyến bay phải chuyển hướng từ sân bay Vnukovo sang sân bay Moscow vì thời tiết xấu. 80% máy bay chuyển hướng là máy bay tư nhân.



Một cuộc điều tra hình sự đã được mở ra để điều tra về vi phạm an toàn sân bay sau vụ tai nạn ở sân bay quốc tế Vnukovo. Vào trưa 21-10, nhà điều tra Nga Vladimir Markin đã xác nhận rằng nguyên nhân vụ việc là do người lái xe dọn tuyết bị say và không kiểm soát được tay lái.

Tập đoàn dầu khí Total là công ty cổ phần lớn thứ hai của Pháp, với doanh thu gần 102 tỷ Euro và là tập đoàn dầu khí lớn thứ tư ở châu Âu.

Mặc dù lệnh cấm vận của phương Tây ngăn các công ty phương Tây tài trợ và chuyển giao công nghệ cho các dự án ở Nga, Tập đoàn Total vẫn tiếp tục theo đuổi dự án khí đốt ở Yamal và liên doanh với tập đoàn dầu khí Nga Novatek và Tổng công ty dầu khí Trung Quốc.