Ông trùm IS 'tái xuất', thừa nhận IS đang thất bại

Lần đầu tiên sau gần một năm, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tung ra một băng ghi âm từ thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi. Theo hãng tin RT, đoạn ghi âm dài 55 phút này được hãng truyền thông al-Furqan riêng của IS công bố ngày 22-8. Trong đoạn ghi âm, kẻ được cho là Baghdadi kêu gọi người ủng hộ tiếp tục kiên trì và đối phó với cuộc chiến thông tin.

“Gửi đến những chiến binh thánh chiến, quy mô chiến thắng hay thất bại không phụ thuộc vào một thành phố hay thị trấn bị cướp đi hay ưu thế trên không, tên lửa liên lục địa và bom thông minh. Nó cũng không phụ thuộc vào số người ủng hộ. Quy mô ấy phụ thuộc vào niềm tin của tín đồ” - CNN dẫn lời người trong đoạn ghi âm.



Abu Bakr al-Baghdadi xuất hiện công khai vào năm 2014. Ảnh: CNN

Nếu giọng nói đúng là của Abu Bakr al-Baghdadi thì đây là lời nhắn ghi âm đầu tiên từ ông “trùm” ẩn dật được công bố từ khi IS thất thế tại Raqqa, Syria hồi tháng 10-2017.



Người đàn ông trong đoạn ghi âm thừa nhận các nhóm thuộc IS đang thất bại nhưng đây là phép thử từ Thánh Allah, đồng thời kêu gọi các nhóm đoàn kết. Người này truyền đi thông điệp rằng các tín đồ đang được thử thách với “nỗi sợ và đói” nhưng “những điều tốt lành” sẽ tới với những ai “kiên trì”.

Đoạn băng cũng đề cập một số sự kiện gần đây như căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Người đàn ông trong đoạn băng nhắc tới lệnh trừng phạt mà Mỹ áp vào Thổ Nhĩ Kỳ hôm 1-8 liên quan tới vụ bắt giữ mục sư Mỹ Andrew Brunson. Bên cạnh đó, người này nói rằng Nga và Iran đang đứng lên chống lại cấm vận, tố Mỹ sử dụng “chính sách băng đảng” và gọi đây là “dấu hiệu của sự yếu kém”.

Người đàn ông trong đoạn băng ghi âm cũng đề cập TP Idlib của Syria, nói rằng quân đội Nga và Syria sắp quét qua TP này với “sự giúp đỡ của những kẻ phản bội”, ám chỉ một số phe nổi dậy Syria. Người này còn kêu gọi những người Hồi giáo dòng Sunni lật đổ chính phủ Jordan – một đồng minh của Mỹ và Anh, theo CNN.

Phản hồi về đoạn băng ghi âm trên, phát ngôn biên Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ William Urban nói: “Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ đã biết về đoạn băng ghi âm trên. Tôi sẽ bình luận về đánh giá của chúng tôi đối với đoạn băng này. Chúng tôi không biết Abu Bakr al-Baghdadi giờ này ở đâu, nhưng ông ta sẽ vẫn là người chúng tôi muốn tiêu diệt”.

Khi được hỏi liệu giới chức Mỹ có tin thủ lĩnh IS này còn sống hay không, ông Urban nói: “Có”.

Al-Baghdadi chỉ có một lần xuất hiện công khai là vào tháng 7-2014, tại nhà thờ Hồi giáo al-Nuri ở Mosul (lực lượng an ninh Iraq đã chiếm lại nơi này vào tháng 6 năm ngoái). IS đã công bố nhiều đoạn băng ghi âm thông điệp khác nhau mà nhóm này cho là từ Baghdadi. Lần gần đây nhất là đoạn ghi âm bác bỏ tin đồn al-Baghdadi bị tiêu diệt hồi tháng 9-2017 và al-Baghdadi bặt vô âm tín từ đó tời giờ.

Truyền thông Iraq mới đây đưa tin, al-Baghdadi phải sống thực vật sau khi hứng đòn không kích của lực lượng Iraq vào lãnh thổ Syria hồi năm ngoái nhằm vào một cuộc họp cấp cao của IS. Nguồn tin cho biết, IS đã cử ra một thủ lĩnh mới, tuy nhiên một cuộc đấu đá nội bộ đã xảy ra do thủ lĩnh mới không nhận được sự ủng hộ.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh IS bị cho là tiếp tục bị đánh bật khỏi các thành trì cuối cùng ở Iraq và Syria.

Al-Baghdadi vốn là thủ lĩnh của tổ chức khủng bố al-Qaeda. Tháng 10-2011, Mỹ chính thức liệt al-Baghdadi vào danh sách những kẻ khủng bố. Quân đội Mỹ đã treo giải 25 triệu USD cho người nào cung cấp thông tin giúp bắt sống hoặc tiêu diệt tên này. Hồi tháng 2, một số quan chức Mỹ trả lời phỏng vấn độc quyền của CNN rằng al-Baghdadi đã bị thương trong trận không kích vào tháng 5-2017 và phải từ bỏ quyền kiểm soát đội quân cờ đen tới 5 tháng. Đánh giá này của các cơ quan tình báo Mỹ dựa trên lời khai từ những tay súng IS bị bắt giữ và người tị nạn ở Bắc Syria. Trận không kích của Mỹ xảy ra gần thời điểm quân đội Nga cũng không kích IS vào tháng 6, lúc đó Nga cũng tuyên bố đã tiêu diệt hoặc làm bị thương al-Baghdadi.