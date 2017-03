Ông Trump bất ngờ đắc cử Tổng thống Mỹ!

Những kế hoạch của ông Donald Trump Về đối ngoại, ông Donald Trump đề nghị các nước đồng minh trong NATO phải trả chi phí nhiều hơn, bằng không Mỹ sẽ rút khỏi NATO. Ông đánh giá NATO phải tập trung nhiều hơn cho đấu tranh chống khủng bố, ngăn chặn di cư và giảm sức mạnh đáp trả Nga. ông Trump hô hào tiêu diệt IS nhưng lại không nêu rõ chi tiết. Ông tuyên bố ủng hộ Nga hoạt động mạnh hơn tại Syria vì Nga đứng chân ở Syria vững hơn Mỹ. Ông chỉ trích thỏa thuận về hạt nhân đã ký với Iran năm 2015 vì cho rằng Iran chưa nhượng bộ đủ, do đó phải đàm phán lại. Để tăng cường chống khủng bố, ông đề nghị tăng cường tra tấn và tiêu diệt hết gia đình bọn khủng bố. Ông muốn hạn chế nhập cảnh đối với công dân đến từ các nước có nguy cơ khủng bố cao và cảnh giác với tín đồ Hồi giáo đến Mỹ. Nhằm ngăn chặn nạn di dân lậu, ông Trump kêu gọi xây bức tường dài 1.600 km dọc biên giới Mexico và Mexico phải trả tiền xây tường. Ông đề nghị tăng gấp ba số nhân viên di dân, trục xuất hơn 2 triệu người nhập cư vi phạm pháp luật ở Mỹ và hủy visa đối với nước nào không tiếp nhận đối tượng bị trục xuất. Ngoài ra, ông còn hăm dọa trục xuất luôn 11 triệu người nhập cư lậu. Về đối nội, ông Donald Trump tuyên bố sẽ hủy bỏ đạo luật về bảo hiểm y tế đã thông qua năm 2010 (ObamaCare) và cho phép nhập khẩu thuốc giá rẻ. Ông xác định sở hữu súng là quyền của công dân Mỹ để tự vệ. Ông khẳng định phôi thai cũng có quyền sống cơ bản, do đó không ủng hộ phá thai. Ông hứa cho các gia đình được khấu trừ chi phí giữ trẻ vào tiền thuế và cho bà mẹ nghỉ sáu tuần có hưởng trợ cấp để chăm sóc con. Về kinh tế, ông Trump cam kết chi 1.000 tỉ USD phát triển cơ sở hạ tầng trong 10 năm. Ông chủ trương giảm thuế suất cao nhất liên bang 39,6% còn 33%, giảm thuế doanh nghiệp từ 35% còn 15% và bỏ thuế đất. Ông đề nghị nâng mức lương tối thiểu của liên bang từ 7,25 USD/giờ lên 10 USD/giờ. Ông nhấn mạnh Trung Quốc chịu trách nhiệm gần 50% thâm hụt thương mại của Mỹ và đã thao túng tỉ giá, do đó ông đề nghị áp thuế thêm cho hàng “made in China”. Ông khẳng định sẽ đàm phán lại Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ và phản đối Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Ông cũng tuyên bố sẽ hủy bỏ Thỏa thuận Paris về khí hậu và giải thể Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ. HOÀNG DUY