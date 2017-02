Ông Trump bất ngờ hạ giọng về vấn đề nhập cư

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có những điều chỉnh bất ngờ về chính sách nhập cư. Ảnh: NYT

“Đã đến lúc xây dựng một đạo luật như vậy, với điều kiện phải có sự thông cảm và thỏa hiệp từ cả hai phía” - ông Trump trả lời trong một cuộc họp riêng với một số phóng viên truyền hình tại Nhà Trắng.



Một phóng viên từ chối tiết lộ danh tính đã thông báo lại nội dung bàn luận của cuộc gặp cho tờ The New York Times.

Tờ The New York Times đánh giá đây là một bước ngoặt bất ngờ của ông Trump so với chính sách nhập cư cứng rắn mà ông cổ súy thời gian qua.

Tín hiệu của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ trước khi ông có bài phát biểu đầu tiên trước quốc hội Mỹ vào đêm 28-2 (giờ Mỹ từ 9 giờ sáng 1-3). Hiện chưa rõ liệu ông có đề cập vấn đề này trong bài phát biểu hay không.