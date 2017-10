Ông Trump: 'Có lẽ Nga đang đi theo hướng khác...'

Theo hãng tin Reuters, trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business Network, Tổng thống Trump cho hay việc giải quyết vấn đề vũ khí hạt nhân Triều Tiên sẽ dễ dàng hơn nếu Mỹ có một mối quan hệ tốt hơn với Nga.

“Trung Quốc đang giúp đỡ chúng ta. Còn Nga có lẽ đang đi theo hướng khác và làm tổn thương những gì chúng ta đang làm”- ông Trump phát biểu khi nói về tình hình Triều Tiên.



Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Một loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và hàng loạt lời công kích qua lại giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thời gian qua đã làm căng thẳng dâng cao.



Ông Trump đã gây sức ép lên Trung Quốc để Bắc Kinh giúp kiềm chế chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, bởi nước này là đồng minh lớn nhất của Triều Tiên. 90% giao dịch thương mại của Triều Tiên là thông qua Trung Quốc.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump nói ông đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 24-10. Cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo bao gồm vấn đề Triều Tiên.

Trong khi đó, quan hệ Moscow-Washington trở nên căng thẳng do những cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm ngoái, việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine và hỗ trợ chính quyền Syria. Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Trump bày tỏ hi vọng cải thiện quan hệ với Nga.