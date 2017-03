Ông Trump khen chiến dịch chống ma túy của ông Duterte

Tổng thống Duterte cho biết ông Trump đã gọi chiến dịch chống ma túy nhiều tranh cãi của Philippines, liên quan đến cái chết của gần 5.000 người, là "đúng cách".



Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông Donald Trump đã khen ngợi chiến dịch chống ma túy của mình vào ngày 2-12. Ảnh: AFP



"Tôi cảm thấy chúng tôi sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp, Tổng thống tân cử Trump rất sôi nổi” - Tổng thống Duterte nói - "Và ông ấy cũng chúc tôi thành công với chiến dịch chống ma túy của tôi. Ông ấy nói rằng chúng tôi đang tiến hành chiến dịch đúng cách như một quốc gia có chủ quyền".

Chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte đã bị lên án bởi Liên minh Châu Âu (EU), Liên Hiệp Quốc, chính quyền Tổng thống Obama và nhiều chính khách quốc tế khác.

Để cứu Philippines khỏi nguy cơ trở thành một "đất nước của ma túy”, ông Duterte đã lệnh cho cảnh sát và kêu gọi cả dân thường góp tay tiêu diệt những đối tượng buôn bán và nghiện ma túy. Kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 6-2016, trong quá trình thực hiện chiến dịch, cảnh sát đã liên quan đến cái chết của 2.000 người, trong khi gần 3.000 người khác đã bị giết bởi các nhóm "tự vệ" nặc danh, theo NPR.

Trả lời về cuộc điện đàm ngày 2-12, ông Duterte nói rằng vị tổng thống tân cử của Mỹ “hiểu” phương pháp mà Philippines đã chọn để giải quyết vấn đề ma túy. “Điều này rất đáng khích lệ, tôi cho rằng những gì ông ấy thực sự muốn nói là chính chúng tôi nên là người tự xử lý vấn đề nội bộ quốc gia” - ông Duterte nói thêm.



Ông Duterte không có nhiều phát biểu gây tranh cãi nhắm đến ông Trump như cách ông nhiều lần dùng cho Tổng thống Obama. Ảnh: Shutterstock

Tổng thống Philippines cũng cho biết ông Trump đã gửi lời mời ông đến New York và Nhà Trắng. Ông Trump cũng muốn tham dự cuộc họp thượng đỉnh của ASEAN vào năm tới tại Philippines, theo tờ The New York Times.

"Tôi đánh giá cao những phản hồi của Tổng thống tân cử Donald Trump. Tôi cũng chúc ông ấy sẽ thành công” - Tổng thống Duterte nói - "Ông ấy sẽ là một tổng thống tốt của nước Mỹ".

Tổng thống Duterte đã dành những lời nói tốt đẹp cho ông Donald Trump, trái ngược hoàn toàn với những lời phản cảm ông từng dành cho Tổng thống Obama. Trước đó, tổng thống Philippines đã gọi ông Obama là "đồ khốn". Ông cũng từng đe dọa sẽ "chia tay với Mỹ” sau khi Tổng thống Obama chỉ trích chiến dịch ma túy tàn bạo của ông.



Chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte đã gây ra nhiều tranh cãi.



Nhưng vào ngày 3-12, Tổng thống Duterte lại hoàn toàn thay đổi thái độ. Ông cho biết đã khẳng định với ông Trump “vẫn có mối quan hệ tốt với Mỹ”. Nhóm của ông Trump cũng đưa ra một tuyên bố ngắn về cuộc điện thoại ngày 2-12 giữa hai vị lãnh đạo. Tuy nhiên, họ không đề cập đến ông Trump có lời khen về chiến dịch ma túy của Tổng thống Duterte.

“Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines đã gửi lời chúc mừng đến Tổng thống tân cử Trump" - theo tuyên bố này. “Trong cuộc trò chuyện, hai nhà lãnh đạo đã ghi nhận tình hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia. Họ cũng nhất trí rằng chính phủ hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ về các vấn đề cùng quan tâm và có chung lợi ích".

Hồi tháng trước, Tổng thống Duterte nói rằng ông không muốn "cãi nhau" với Mỹ nữa vì ông Trump đã chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống. "Tôi muốn chúc mừng ông Donald Trump" - CNBC trích lời ông Duterte.