Ông Trump loại cố vấn thân cận khỏi NSC

Quyết định này được ông Trump ký thông qua vào ngày 4-4 và được công bố vào ngày 5-4, tờ The New York Times cho biết. Theo đó, ông Bannon bị loại khỏi danh sát các ủy viên chủ chốt của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC).

Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, giám đốc tình báo quốc gia, bộ trưởng năng lượng, giám đốc C.I.A và Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc sẽ được bổ sung vào ủy ban này.



Theo quyết định mới của ông Trump, Trưởng cố vấn chiến lược Nhà Trắng Stephen K. Bannon không còn nằm trong ủy ban thường trực của NSC. Ảnh: GETTY

Theo tờ The Washington Post, việc loại ông Bannon nằm trong kế hoạch tái cơ cấu nhân sự NSC, đưa các quan chức quân sự và tình báo then chốt nắm các vai trò lớn hơn trong hội đồng, hạn chế sự can dự của ông Bannon vào việc hoạch địch chính sách an ninh quốc gia của chính phủ Mỹ.

Tiết lộ với tờ The Washington Post, hai quan chức giấu tên khẳng định việc ông Bannon rời hội đồng không đồng nghĩa như một quyết định “giáng chức”. Thực tế ông Bannon hiếm khi nào dự các buổi họp của hội đồng này kể từ khi được Tổng thống Trump chỉ định tư cách thành viên. Hai quan chức này tiết lộ, ông Bannon được chỉ định vào NSC thực ra là để giám sát cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn cải tổ lại cách thức hoạt động của cơ quan này.

“Khi chính phủ mới đi vào hoạt động, chúng tôi lo ngại NSC dưới thời chính phủ tiền nhiệm đã phình to và ôm quá nhiều nhiệm vụ điều hành hoạt động không phù hợp” – một quan chức tiết lộ với tờ The Washington Post.

Ông khẳng định Tổng thống Trump chỉ định ông Bannon là để “đưa hội đồng trở lại với vai trò định hướng chính sách”. Quan chức này cũng cho rằng chính ông Bannon tự cảm thấy đã hoàn thành mục tiêu và không còn cần làm thành viên thường trực của NSC.



Việc loại ông Bannon có thể tăng quyền kiểm soát NSC cho Cố vấn an ninh quốc gia McMaster. Ảnh: GETTY

Tuy nhiên theo tờ The New York Times, quyết định tái cơ cấu NSC lần này được đạo diễn bởi tân cố vấn an ninh quốc gia Tướng H.R McMaster. Việc loại ông Bannon ra khỏi hội đồng được đánh giá là một thắng lợi lớn cho ông McMaster để quyền kiểm soát NSC.

Bên cạnh các thay đổi nhân sự ủy ban nòng cốt NSC, quyết định mới của ông Trump còn đặt Hội đồng An ninh Nội địa (HSC) cũng dưới quyền giám sát của ông McMaster, thay vì tách cơ quan này hoạt động riêng rẽ như quyết định ban đầu của Tổng thống Mỹ.

Các thay đổi này đã nằm trong tầm nhìn mà Tướng McMaster trao đổi với ông Trump từ tháng 2, sau khi chấp nhận kế thừa ghế Cố vấn an ninh quốc gia từ ông Michael Flynn. Tuy nhiên, những thay đổi mãi đến nay mới được xúc tiến để tránh rối loạn nội bộ với ông Bannon và nhóm các cố vấn thân cận, tờ The New York Times cho biết.