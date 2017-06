Ông Trump tố Obama 'không làm gì' với Nga trước bầu cử

Theo The Hill, trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 23-6 trong chương trình “Fox and Friends Weeken”, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích cựu Tổng thống Barack Obama liên quan tới sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016.

“Hôm nay là lần đầu tiên tôi biết được ông Obama đã biết về Nga một thời gian dài trước cuộc bầu cử và ông ấy đã không làm gì đối với vấn đề này. Nhưng không ai muốn nói về vấn đề đó” - ông Trump nói.



Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người tiền nhiệm Barack Obama. Ảnh: GETTY

Nhà lãnh đạo Mỹ nói tiếp: “Cục Tình báo trung ương (CIA) đã đưa cho ông ấy những thông tin về Nga trước cuộc bầu cử một thời gian dài. Và tôi hầu như không nhìn thấy nó. Đó là một điều tuyệt vời”.



“Nói cách khác, câu hỏi là nếu ông ấy đã nắm được thông tin, tại sao ông ấy không làm điều gì về nó? Ông ấy lẽ ra nên làm điều gì đó chứ” - ông Trump nói.

Vị tỉ phú New York tái khẳng định trên một dòng Twitter rằng chính quyền cựu Tổng thống Obama đã “biết trước” sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử nhưng “không làm gì”.

Bình luận trên của Tổng thống Trump đưa ra một ngày sau khi ông Trump dùng tài khoản Twitter nói rằng tại sao chính quyền ông Obama không “ngăn” Nga trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái.

Một số thành viên đảng Dân chủ cũng lên tiếng chỉ trích cách xử lý trong vấn đề Nga can thiệp bầu cử của chính quyền cựu Tổng thống Obama.

“Thật không công bằng. Tôi nghĩ họ có thể đã làm tốt hơn bằng cách thông báo cho người dân Mỹ về mức độ của vụ tấn công” - nghị sĩ Eric Swalwell, thành viên của Ủy ban Tình báo hạ viện, nói.