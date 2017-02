Pakistan giết cả trăm “tên khủng bố” trong một ngày

Pakistan vừa tấn công giết cả trăm “tên khủng bố” chỉ trong ngày 17-2, một ngày sau khi xảy ra vụ đánh bom đền thờ đẫm máu làm 83 người chết, hàng chục người bị thương.

“Hơn 100 tên khủng bố đã bị giết kể từ tối qua” – Reuters dẫn tuyên bố từ quân đội Pakistan tối 17-2 “Quân đội là để giữ an ninh. Chúng tôi sẽ không để các lực lượng thù địch chiến thắng dù phải trả bất cứ giá nào”.



Vụ đánh bom tự sát bằng xe tải tại đền thờ Lal Shahbaz Qalandar tại thị trấn Sehwan, tỉnh Sindh (nam Pakistan) là vụ tấn công đẫm máu nhất trong 2 năm, một lần nữa nhấn mạnh lo ngại an ninh ở Pakistan trước các lực lượng Taliban và IS. Chính phủ Pakistan một lần nữa bị chỉ trích không đủ khả năng giữ an ninh đất nước.

Ông Sartaj Aziz - Cố vấn chính sách đối ngoại của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cho rằng Taliban đã hỗ trợ IS thực hiện vụ đánh bom này. Với áp lực phải hành động, Pakistan đã yêu cầu nước láng giềng Afghanistan giao nộp 76 “tên khủng bố” đang ẩn náu ở biên giới hai nước.



Đám tang nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom đền thờ ở thị trấn Sehwan, tỉnh Sindh (Pakistan) tối 16-2. Ảnh: REUTERS



IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom này. Ngoài ra, IS cũng cho biết mình là thủ phạm vụ đánh bom ở tỉnh Baluchistan (đông nam Pakistan) tháng 11-2016 làm 53 người chết. Trước đó 1 tháng, IS cũng tấn công một trung tâm huấn luyện cảnh sát, giết chết 59 người.

“Đây rõ ràng là lời tuyên chiến với Pakistan” – theo Giám đốc Imtiaz Gul tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh (Pakistan). Các nhà phân tích cũng cảnh báo làn sóng bạo lực sẽ còn tăng khi ảnh hưởng của IS ở Pakistan ngày càng lớn.

Hai năm qua, IS đã nỗ lực nhờ đến sự giúp đỡ của các phần tử cực đoan địa phương để xây dựng căn cứ ở Pakistan và Afghanistan, được biết đến với cái tên “tỉnh Khorasan”.