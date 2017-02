Peru ra lệnh tạm giam cựu Tổng thống vì tham nhũng

Theo đó, cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo bị cáo buộc đã nhận hối lộ 20 triệu USD từ tập đoàn khổng lồ ngành xây dựng Brazil Odebrecht để đổi lấy các hợp đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có việc xây dựng đường cao tốc nối từ Peru đến Brazil.



Theo ông Hamilton Castro, công tố viên dẫn đầu cuộc điều tra, Tổng chưởng lý Pablo Sánchez “sẽ đề nghị hình thức tạm giam” đối với ông Toledo.



Cựu Tổng thống Alejandro Toledo của Peru bị cáo buộc nhận 20 triệu USD tiền hối lộ từ công ty xây dựng Brazil Odebrecht. Ảnh: EPA



Tập đoàn Odebrecht của Brazil đang là tâm điểm của một vụ bê bối tham nhũng quốc tế ở Nam Mỹ. Quy mô vụ án đang ngày càng được mở rộng. Vụ bê bối này dính líu đến nhiều quan chức, trong đó những người thuộc chính quyền cựu tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Năm ngoái, ông Marcelo Odebrecht, cựu giám đốc điều hành của tập đoàn này đã bị kết án 19 năm tù về tội tham nhũng và rửa tiền.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tập đoàn Odebrecht điều hành một công ty chỉ dành riêng để hối lộ các quan chức chính phủ trên khắp thế giới.

Các công tố viên Colombia cũng cho biết chiến dịch tái tranh cử vào năm 2014 của Tổng thống Juan Manuel Santos có thể đã nhận được khoảng 1 triệu USD từ Odebrecht, theo hãng tin AP. Công tố viên Colombia Nelson Martinez cho biết số tiền quyên góp vào chiến dịch này được chuyển đến thông qua một bên thứ ba làm việc thay mặt cho tập đoàn, theo AP. Tổng thống Santos đã không bình luận về những thông tin trên.



Ông Hamilton Castro, công tố viên dẫn đầu cuộc điều tra, rời khỏi nhà của ông Toledo sau cuộc khám xét. Ảnh: AFP.



Nếu được tòa án phê duyệt, cựu Tổng thống Alejandro Toledo, 70 tuổi, sẽ được lệnh hầu tòa và bị quản thúc tại nhà. Dù nội dung lệnh của tòa là tạm giam, nhưng do đã trên 65 tuổi nên ông Toledo sẽ không phải ngồi tù, theo The New York Times.

Ông Toledo hiện được cho là đang ở Paris. Các công tố viên Peru đã kêu gọi ông về Peru nhận lệnh.

Trước đó, ông Toledo đã phủ nhận các cáo buộc. “Họ phải nói được thời điểm nào, cách thức nào, địa điểm nào và những ngân hàng nào mà người ta đã chuyển cho tôi 20 triệu USD”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh.

Theo các công tố viên Peru, 11 triệu USD đã được phát hiện trong các tài khoản ngân hàng nước ngoài thuộc sở hữu của ông Josef Maiman, một người bạn thân và là trợ lý của ông Toledo.