Phá âm mưu đánh bom New York

Lúc 6 giờ 30 theo giờ địa phương tối 1-5, một người đàn ông bán áo thun du lịch trên đường phố vốn là cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam chú ý đến một chiếc xe ôtô thể thao hiệu Nissan Pathfinder đậu tại góc đường giữa đại lộ 7 và đại lộ 8 ở quảng trường Times Square (New York).

Xe có nhiều dấu hiệu khả nghi như trong xe tuyệt nhiên không có người nhưng máy xe vẫn để nổ, đèn báo nhấp nháy. Người đàn ông bán áo thun đã báo tin cho một cảnh sát trực gác gần đó. Viên cảnh sát đến xem, ngửi có mùi thuốc súng và thấy khói bốc lên từ băng ghế sau nên báo cáo ngay cho cấp trên.

Đội phá bom của Sở Cảnh sát TP New York lập tức được điều động. Sau khi đập vỡ cửa sau xe và sử dụng người máy điều khiển từ xa quan sát bên trong xe, đội phá bom đã tìm thấy các vật liệu gây nổ gồm ba thùng khí propane, chất nổ dạng bột, hai thùng xăng loại 10 lít, một số dây điện được gắn vào đồng hồ hẹn giờ. Tuy nhiên, họ không tìm thấy nguồn kích hoạt gây nổ.

Đội tháo gỡ bom tìm thấy vật liệu gây nổ trong xe tối 1-5. Ảnh: REUTERS

Ngay sau đó, toàn bộ người dân và du khách trong khu vực gồm cả trăm ngàn người đã được yêu cầu sơ tán. Một số tuyến đường gần hiện trường bị phong tỏa, kể cả hệ thống xe điện ngầm ở quảng trường Times Square. Hàng chục xe cứu thương và xe cứu hỏa được tập trung.

Cảnh sát New York vẫn chưa tìm ra manh mối nào liên quan đến chiếc xe nói trên. Giấy tờ đăng ký trong xe không khớp với biển số xe. Cảnh sát đã chính thức phát lời kêu gọi người dân cung cấp thêm thông tin.

Sở Cảnh sát New York cho biết chất nổ dạng bột trong xe là thuốc súng chứ không phải thuốc nổ. Ông Kevin B. Barry từng làm giám sát trong đội phá bom của Sở Cảnh sát New York nói đây là thiết bị nổ tự tạo được làm vội vã nên nguồn kích hoạt gây nổ đã bị lỗi chức năng; nếu nguồn kích hoạt được lắp đặt đúng cách thì nguy cơ gây cháy vẫn nhiều hơn gây nổ.

Thị trưởng TP New York Michael Bloomberg đã có cuộc họp báo khẩn cấp lúc 2 giờ 15 sáng 2-5. Ông tuyên bố vừa tránh được một sự kiện có thể gây thiệt hại nhân mạng lớn. Tổng thống Obama đã khen ngợi phản ứng nhanh của Sở Cảnh sát New York.

Ông John Brennan, cố vấn chống khủng bố và an ninh của tổng thống Mỹ, cho biết chính phủ liên bang sẵn sàng hỗ trợ TP New York điều tra. Lực lượng chống khủng bố của Cục Điều tra liên bang đang phối hợp với Sở Cảnh sát New York điều tra vụ việc.

Quảng trường Times Square vào đêm thứ Bảy luôn là thời điểm và địa điểm đông đúc nhất ở New York. Sự kiện này làm dân Mỹ liên tưởng đến vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11-9-2001.

Phong tỏa một số tuyến đường tại quảng trường Times Square tối 1-5. Ảnh: REUTERS Việc phát hiện xe có vật liệu gây nổ tối 1-5 tại quảng trường Times Square là âm mưu đánh bom bằng xe ôtô đầu tiên tại New York kể từ sau vụ đánh bom xe tại Trung tâm Thương mại quốc tế xảy ra hồi tháng 2-1993 làm sáu người chết, 1.042 người bị thương. Thủ phạm là Ramzi Yousef, người Kuwait đã từng được tổ chức khủng bố Al-Qaeda huấn luyện. Vụ nổ bom xe có nhiều người chết nhất ở New York xảy ra vào năm 1920. Một người Ý chở chất nổ bằng xe ngựa đã làm xe phát nổ. 38 người chết, 400 người bị thương.

THANH ANH (Theo New York Times, AP, Daily News)