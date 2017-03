Phá âm mưu khủng bố mới ở Mỹ

Ngày 20-11 theo giờ địa phương, tại cuộc họp báo, thị trưởng New York Michael Bloomberg, cảnh sát trưởng New York Raymond Kelly và công tố viên Cyrus Vance Jr. thông báo đã phá vỡ âm mưu khủng bố mới ở Mỹ.

Nam nghi can Jose Pimentel 27 tuổi là công dân Mỹ gốc Cộng hòa Dominica, cư trú tại hạt Manhattan (New York), bị bắt ngày 19-11.

Theo tài liệu điều tra, Jose Pimentel âm mưu tiến hành đánh bom các cơ quan cảnh sát, trung tâm bưu điện ở New York và các căn cứ quân sự ở Mỹ nhằm tiêu diệt các binh sĩ Mỹ về nước từ chiến trường Afghanistan và Iraq.

Jose Pimentel theo đạo Hồi, mang tên Hồi giáo là Muhammad Yusuf. Y kể với bạn bè y dự định sang Yemen rèn luyện kỹ năng khủng bố, sau đó trở về Mỹ, đổi tên thành Osama Hussein (ghép tên trùm khủng bố Osama Bin Laden và Tổng thống Iraq Saddam Hussein), kế tiếp sẽ tiến hành khủng bố ở Mỹ.

Jose Pimentel tại Tòa án hình sự Manhattan ở New York ngày 20-11 (ảnh trái). Cảnh sát trưởng New York Raymond Kelly giới thiệu vật liệu chế tạo bom của nghi can Jose Pimentel trong họp báo ngày 20-11. Ảnh: REUTERS

Trên trang web và nhật ký điện tử, Jose Pimentel bộc lộ thái độ ủng hộ tổ chức khủng bố Al Qaeda, tin tưởng vào thánh chiến Hồi giáo, đồng thời hướng dẫn chi tiết cách chế tạo bom. Y nói đã tiêm nhiễm hứng thú khủng bố từ tạp chí Inspire của Al Qaeda.

Thực ra Jose Pimentel không biết y đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát từ năm 2009. Cảnh sát đã khoanh vùng điều tra sau khi phát hiện y tải các bình luận mang tính chất bạo lực trên mạng Internet.

Thần tượng của y là Anwar al-Awlaki, thủ lĩnh Al Qaeda là công dân Mỹ hoạt động ở Yemen. Sau khi Anwar al-Awlaki bị Mỹ tiêu diệt hồi cuối tháng 9, y lộ rõ ý định tiến hành khủng bố.

Trò chuyện với người chỉ điểm mật của cảnh sát New York hôm 7-9, Jose Pimentel cho biết dự định chế tạo một số quả bom nhỏ nhằm tấn công nhiều địa điểm ở Mỹ. Y bị bắt khi chỉ còn khoảng 1 giờ nữa sẽ làm xong một quả bom tự tạo.

Công tố viên Cyrus Vance Jr. cho biết trong phiên tòa ngày 20-11, Jose Pimentel đã bị truy tố nhiều tội danh liên quan đến khủng bố, trong đó có tội âm mưu chế tạo bom vì mục đích khủng bố và tội sở hữu bom.

Tối 20-11, Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Hạ viện Peter King cảnh báo tình trạng công dân Mỹ bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan Hồi giáo ngày càng gia tăng và trở thành nguy cơ đe dọa an ninh Mỹ. Dự kiến ngày 7-12, hai ủy ban An ninh nội địa của Hạ viện và Thượng viện sẽ họp để khảo sát các mối đe dọa nhắm vào quân đội Mỹ.

