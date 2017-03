Phà chìm, 76 người còn mất tích

Đến tối 20-12, Bộ Giao thông Indonesia xác nhận tìm thấy ba người chết, trong đó có hai trẻ em và 39 người được cứu sống. 76 người còn mất tích, trong đó có 10 thuyền viên. Một số người đã bám vào phao tiêu của ngư dân nhiều giờ liền mới được cứu.





Cảnh sát cho biết phà gặp tai nạn khi vượt qua eo biển Boni (ảnh) trong điều kiện sóng cao đến 5 m. Theo lời các nhân chứng, phà chìm do sóng to gió lớn. AFP đưa tin phà phát tín hiệu cấp cứu khi đến gần Siwa. Các toán cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường nhưng do sóng lớn nên công tác cứu hộ rất khó khăn. Theo dự báo thời tiết, tình hình thời tiết cực kỳ xấu trong khu vực. Gió rất mạnh và biển động.