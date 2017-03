Phà chìm do không nhường đường

Trung tâm chỉ đạo tìm kiếm và cứu hộ Philippines thông báo tính đến tối 18-8, đã có 38 người chết và 85 người mất tích trong vụ tàu chở hàng Sulpicio Express 7 đụng phà chở khách MV Thomas Aquinas vào đêm 16-8. Trong số người chết chỉ mới xác định danh tính 25 người.

Số người mất tích giảm mạnh so với thông báo hôm trước đó (163 người mất tích) do số liệu về số người trên tàu không chính xác. Tỉnh trưởng tỉnh Cebu cho biết tổng số hành khách và thủy thủ trên phà MV Thomas Aquinas là 751 người chứ không phải 832 người như thông tin ban đầu.

Chuẩn Đô đốc Luis Tuason, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển, nhận định một số người mất tích có thể còn mắc kẹt bên trong phà chìm. Ông cho biết sau khi phà bị nghiêng, thuyền trưởng đã ra lệnh cho mọi người rời phà.

Trực thăng và tàu tuần tra cảnh sát biển tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: EPA

Bộ trưởng Giao thông và Thông tin Joseph Abaya cho biết có hành khách nước ngoài đi trên phà và tất cả đều an toàn, trừ một hành khách người New Zealand phải nhập viện do bị thương.

Ngày 18-8, được máy bay trực thăng hỗ trợ, các tàu tuần tra của cảnh sát biển và hải quân cùng các tàu cá đã quần thảo vùng biển gần bờ thuộc TP Talisay (tỉnh Cebu) để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Báo Sun Star (Philippines) đưa tin nhiều thợ lặn chuyên nghiệp đã được huy động. Do thời tiết xấu, công việc tìm kiếm tạm ngưng một lúc vào buổi trưa.

Cùng ngày, tại cuộc họp báo ở TP Cebu, tỉnh Cebu, Tư lệnh Cảnh sát biển William Melad cho biết vì eo biển Lawis Ledge quá hẹp nên trở thành khu vực nguy hiểm cho tàu bè ra vào cảng Cebu. Ông cho biết trong vụ chìm phà có thể có lỗi không chấp hành quy định giao thông trên biển.

Theo Công ty 2GO (chủ phà MV Thomas Aquinas) và Công ty Philippine Span Asia (chủ tàu hàng Sulpicio Express 7), nguyên nhân tai nạn có thể do hai bên không chịu nhường đường.

Theo báo Sun Star, Công ty Philippine Span Asia cho biết tàu hàng Sulpicio Express 7 đã liên lạc với phà MV Thomas Aquinas và yêu cầu phà không được băng ngang qua đường đi của tàu hàng nhưng không nhận được phản hồi.

Trong khi đó, Công ty 2GO lại nói phà MV Thomas Aquinas đã trả lời không thể đổi hướng vì có nhiều khúc nông trong khu vực.

Hãng tin Itar-Tass (Nga) ngày 18-8 đưa tin đã có sáu người chết và 49 người bị thương trong vụ tàu cao tốc chở khách Polesye đâm vào sà lan trên sông Irtysh ở vùng Omsk (Siberia) hôm 17-8. Nguyên nhân do thuyền trưởng tàu Polesye say rượu và giao cho một thanh niên 19 tuổi thiếu kinh nghiệm lái tàu. Ủy ban điều tra Nga đã khởi tố vụ án.

LÊ LINH