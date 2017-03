Phà chìm, hơn 100 người mất tích ở Bangladesh

Báo The Daily Star (Bangladesh) cho biết phà bị nghiêng và chìm do gặp dòng nước chảy mạnh. Một số hành khách cho rằng phà chở quá tải. Trên phà không có phao và xuồng cứu sinh. Hành khách cho biết thuyền trưởng đã nhảy xuống sông thoát thân khi phà chìm.

Thủ tướng Sheikh Hasina đã chỉ đạo quân đội, cảnh sát biển và lực lượng cứu hỏa cùng chính quyền các địa phương khẩn trương cứu hộ. Bộ trưởng Hàng hải Shajahan Khan phụ trách điều phối chiến dịch cứu hộ. Hai tàu cứu hộ và một máy bay của cảnh sát đã được điều động.

Báo The Daily Observer (Bangladesh) đưa tin hai ủy ban điều tra đã được thành lập, trong đó có một ủy ban của Bộ Hàng hải. Hai ủy ban sẽ trình báo cáo trong 10 ngày. Tai nạn phà chìm thường xảy ra ở Bangladesh do các chủ phà không tuân theo tiêu chuẩn an toàn.

THẠCH ANH