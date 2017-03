Phà chìm lật úp ở Philippines

Theo tờ khai thì phà chở 189 người gồm 173 hành khách và thủy thủ đoàn 16 người. Đài truyền hình CNN (Mỹ) đưa tin phà bị chìm chỉ vài phút sau khi rời bến khoảng vài trăm mét.

Phà Kim Nirvana có trọng tải 33 tấn chạy tuyến đường thủy nội địa từ Ormoc (tỉnh đảo Leyte) đến TP Pilar thuộc quần đảo Camotes (tỉnh Cebu). Chặng đường dài khoảng 80 km. Rất nhiều hành khách đi phà là người buôn bán nhỏ. Bình thường có lúc phà cũng chở đến 200 người. Hải quân đã điều thợ lặn đến tìm kiếm người sống sót (ảnh).

Văn phòng phụ trách quản lý thảm họa và giảm thiểu rủi ro ở Ormoc cho biết những người sống sót đã bám vào thân phà bị lật úp hoặc cố gắng bơi vào bờ. Ban đầu chính quyền thông báo nguyên nhân phà chìm là do thời tiết xấu, tuy nhiên sau đó đính chính lại là biển tương đối lặng và lúc tai nạn xảy ra không có giông bão hay gió lớn. Chính quyền cũng bác bỏ khả năng phà chở quá tải.

Philippines có hơn 7.100 đảo nên phà là phương tiện giao thông chủ yếu. Tai nạn đường thủy thường xảy ra do tàu phà không bảo đảm an toàn và công tác quản lý bị buông lỏng. Tháng 8-2013, phà St Thomas Aquinas chở 830 người va phải tàu hàng bị chìm. 71 người chết, gần 50 người mất tích. Tháng 6-2008, phà Princess of The Stars gặp bão bị chìm. Hơn 800 người chết. Tháng 12-1987, một chiếc phà nhồi nhét khách đụng phải tàu chở dầu nhỏ. Hơn 4.300 người thiệt mạng.

D.THẢO