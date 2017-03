Phái đoàn Mỹ bí mật thăm Triều Tiên

Hãng tin Yonhap ngày 10-10 cho biết chuyến thăm trên đã được thực hiện bí mật từ ngày 24 đến 27-9 vừa qua, chỉ hai tuần sau vụ thử hạt nhân lần thứ năm của Triều Tiên (9-9). Chuyến thăm do Trung tâm Gắn kết toàn cầu Richardson (RCGE) tổ chức. Đây là một nhóm phi lợi nhuận do cựu Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson đứng đầu.

Theo New York Times, dẫn đầu phái đoàn Mỹ là Mickey Bergman, trợ lý cao cấp của ông Richardson. Ngoài ra còn có sự tham gia của Rick Downes, Chủ tịch Liên hiệp Gia đình tù binh/quân nhân mất tích thời chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Lạnh, cùng GS Patrick Willey của ĐH Chico (California).



Cựu Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson (trái) trong một chuyến thăm Triều Tiên hồi năm 2010. Ảnh: CNN



Phái đoàn Mỹ đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Han Song-ryol cùng các quan chức cấp cao khác của Triều Tiên. Chuyến thăm là cuộc đối thoại mặt đối mặt đầu tiên giữa phái đoàn Mỹ với các quan chức Triều Tiên trong gần hai năm qua.



Cuộc thảo luận giữa hai bên xoay quanh vấn đề thu hồi hài cốt của quân nhân Mỹ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên và khả năng hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Triều Tiên.

Bên cạnh đó, phái đoàn Mỹ còn yêu cầu Triều Tiên thả tự do cho Otto F. Warmbier, sinh viên Mỹ bị Bình Nhưỡng giam giữ từ tháng 1-2016. Warmbier bị kết án 15 năm lao động khổ sai vì đánh cắp một biểu ngữ chính trị ở một khách sạn tại Bình Nhưỡng khi cậu sinh viên ĐH Virginia (Mỹ) này tham gia một tour du lịch ở Triều Tiên.

Trong một tuyên bố, phái đoàn Mỹ nói rằng họ được đối đãi rất tốt và được tôn trọng. Phái đoàn Mỹ cho biết đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn và thuận lợi với phía Triều Tiên. Tuy nhiên, kết quả thảo luận giữa hai bên không có bước tiến triển tốt.

Mặc dù phái đoàn trên không thuộc chính phủ Mỹ nhưng Nhà Trắng tuyên bố ủng hộ nỗ lực của họ. “Nhà Trắng đã được tham vấn về chuyến đi và ủng hộ nỗ lực của trung tâm do cựu Thống đốc Richardson tiến hành” - người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Ned Price nói.