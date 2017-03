Phần tử Nhà nước Hồi giáo đâm nhân viên FBI ở New York

AFP cho biết sự việc xảy ra hôm 17-6 (giờ địa phương) ở New York. Nhân viên FBI khám xét nhà của Mumuni tại quận Staten Island. Tên này đã dùng con dao bếp đâm nhân viên FBI nọ nhiều lần nhưng không đâm thủng áo chống đạn. Nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Trong thẩm vấn, tên này khai đã tuyên thệ gia nhập Nhà nước Hồi giáo và sẽ tấn công cảnh sát ở New York, sau đó sẽ đến khu vực do Nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở Syria và Iraq. Hai đồng bọn của Fareed Mumuni đã bị bắt cuối tuần trước, trong đó có tên Munther Omar Saleh, 20 tuổi, sinh viên ngành hàng không cư trú ở quận Queens (New York).

Saleh đã bị FBI theo dõi từ tháng 2. Fareed Mumuni khai có bàn bạc với Saleh lấy nồi cơm điện làm bom tự tạo. Saleh khai là phần tử đặc biệt của Nhà nước Hồi giáo, chuyên dịch sang tiếng Anh tài liệu tuyên truyền, có tiếp xúc với Mumuni nhiều lần và có bàn bạc âm mưu chuẩn bị cho nổ ở New York.

Cơ quan điều tra cho biết từ tháng 5, Saleh đã tìm hiểu trên Internet cách chế tạo bom và các tượng đài cùng địa điểm du lịch ở New York. Saleh thường viết ủng hộ Nhà nước Hồi giáo trên Twitter như ca ngợi vụ tấn công báo biếm Charlie Hebdo ở Pháp, vụ một phi công Jordan bị thiêu sống, vụ một nhà báo Nhật bị xử tử.

H.DUY