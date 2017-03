Pháo hạm Nga trả đũa Nhà nước Hồi giáo

50 triệu USD cho thông tin về bọn đánh bom máy bay Nga Báo Le Monde đưa tin sáng 17-11, các tàu chiến Nga trên Địa Trung Hải đã bắn tên lửa hành trình vào căn cứ của Nhà nước Hồi giáo ở Raqqa (Syria). Lần này tên lửa hành trình bay qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, đài truyền hình RT (Nga) đưa tin tối 16-11 tại điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã dự cuộc họp về kết quả điều tra máy bay Airbus A321 của Nga rơi trên bán đảo Sinai của Ai Cập hôm 31-10 (224 người chết). Trước cuộc họp, những người dự họp đã tưởng niệm các nạn nhân. Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov báo cáo một quả bom tự tạo có sức công phá 1 kg chất nổ TNT đã được đưa lên máy bay Airbus A321. Do đó máy bay đã vỡ thành nhiều mảnh trên không trung và các mảnh vỡ văng xa trên phạm vi rộng. Kết quả phân tích cho thấy có dấu vết chất nổ trên các mảnh vỡ và vật dụng của hành khách. Tổng thống Putin tuyên bố: “Cái chết của các công dân Nga trên bán đảo Sinai nằm trong các vụ tấn công đẫm máu nhất về số nạn nhân. Chúng ta sẽ không thôi lau nước mắt và chúng ta sẽ không bao giờ quên. Chúng ta sẽ truy tìm và trừng phạt bọn thủ ác. Chúng ta sẽ truy tìm chúng ở bất cứ nơi nào trên hành tinh này và chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt”. Ngay sau đó, trên cơ sở điều 51 Hiến chương LHQ (về quyền tự vệ), ông chỉ đạo tăng cường ném bom ở Syria để bọn khủng bố hiểu rằng không thể tránh khỏi trả đũa. Tổng cục An ninh Liên bang Nga thông báo treo thưởng 50 triệu USD cho thông tin liên quan đến bọn đánh bom máy bay Nga, đồng thời đề nghị cộng đồng quốc tế giúp đỡ Nga truy tìm bọn khủng bố. 26 máy bay tiêm kích trên tàu sân bay Charles-de-Gaulle của Pháp gồm 18 máy bay Rafale và tám máy bay Super-Etendard. Tàu đã nhận được lệnh triển khai về hướng đông Địa Trung Hải thay vì đến vùng Vịnh. Với sáu máy bay Rafale ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và sáu máy bay Mirage 2000 ở Jordan, như vậy Pháp đang có 38 máy bay trong khu vực. ________________________________________ Nước Pháp đang chiến tranh… Kẻ thù của nước Pháp là Nhà nước Hồi giáo… Kẻ thù đã chuyển sang một giai đoạn mới. Tổng thống Pháp FRANÇOIS HOLLANDE