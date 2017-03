Pháp: 176 triệu euro mua chuyên cơ cho Tổng thống

Nguồn tin từ hãng Telegraph cho hay, chiếc Air Sarko One là một chiếc Airbus A330-200 được thiết kế với một phòng họp rộng đủ sức chứa 12 người, 60 ghế ngồi hạng thương gia, hệ thống thông tin liên lạc tối tân, hệ thống chống tên lửa và hệ thống thoát khói đặc biệt, giúp ông Nicolas Sarkozy có thể hút thuốc trên máy bay. Thậm chí, máy bay còn có một phòng tắm riêng.

Hộ tống chiếc máy bay này là hai chiếc máy bay Falcon thế hệ 7X và là model hiện đại nhất hiện nay.

Nguồn tin từ văn phòng Tổng thống tiết lộ rằng, chiếc Air Sarko One được thiết kế với tính năng ưu việt hơn so với chiếc Air Force One, từ kích cỡ cho đến kiểu dáng, trang thiết bị bên trong. Còn nếu so với các nguyên thủ khác ở châu Âu thì đây quả là một sự đầu tư cầu kỳ bởi ngay như Thủ tướng Anh David Cameron cũng không có máy bay riêng. Hồi còn là Thủ tướng, ông Tony Blair đã lên kế hoạch cho việc mua 2 chiếc chuyên cơ nhưng sau đó, kế hoạch này đã bị hủy bỏ khi ông Gordon Brown lên thay.

Theo Anh Tuấn (CAND)